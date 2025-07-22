Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги чемпіонів

Микола Балакін буде головним рефері гри «Пафос» (Кіпр) – «Маккабі» Т-А (Ізраїль)

Українська бригада арбітрів працюватиме на грі «Пафос» (Кіпр) – «Маккабі» Т-А (Ізраїль)

Українська бригада арбітрів працюватиме на першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Пафос» (Кіпр) – «Маккабі» Т-А (Ізраїль), який відбудеться 22 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Головним рефері виступить Микола Балакін. Обов'язки його асистентів на лініях виконуватимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий суддя – Віталій Романов.

За роботу системи ВАА відповідатимуть Олексій Деревинський та Віктор Копієвський.

Цікаво, що переможець пари «Пафос» – «Маккабі», згідно із жеребкуванням, зустрінеться в третьому раунді кваліфікації ЛЧ із кращою командою пари «Динамо» – «Хамрун Спартанс».

Нагадаємо, стали відомі потенційні суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

Як повідомлялося, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026.

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

«Олександрія» (Україна)/«Партизан» (Сербія) – «Мідтьюлланд» (Данія)/«Хіберніан» (Шотландія)

«Полісся» (Україна)/«Санта Колома» (Андорра) – «Пакш» (Угорщина)/«Марібор» (Словенія)

«Сент Патрікс» (Ірландія)/«Нимме Калью» (Естонія) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7-го та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а клуби, які поступляться, завершать виступи у єврокубках.