«Ви зараз проходите найтемніші часи»: прем'єр-міністр Іспанії звернувся до українців у Раді (фото)
Педро Санчес зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським
Сьогодні, 23 лютого, у Верховній Раді виступив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Посадовець перебуває з робочим візитом у Києві. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
«У Раді сьогодні відбувається виступ прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса», – написав парламентарій.
«Ви зараз проходите найбільш темні часи. Але пам’ятайте, ви не одні в цій темряві. Ми з вами. Я сподіваюсь, що скоро повернусь вже в мирну Україну де дискусія буде про відновлення та прогрес», – сказав Санчес
Народний депутат Олексій Гончарено опублікував фото іспанського прем'єра із залу парламенту.
При цьому докладніші деталі виступу глави іспанського уряду поки невідомі.
Як повідомлялося, до Києва з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Зустрічав прем’єра заступник міністра закордонних срав України Євген Перебийніс. Санчес має відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше повідомлялося, що Іспанія погодилася навчати українських військових керувати Leopard. Також зазначалося, що Іспанія передасть Україні додаткові системи ППО Hawk.
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