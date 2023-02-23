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«Ви зараз проходите найтемніші часи»: прем'єр-міністр Іспанії звернувся до українців у Раді (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Ви зараз проходите найтемніші часи»: прем'єр-міністр Іспанії звернувся до українців у Раді (фото)
Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Педро Санчес зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським

Сьогодні, 23 лютого, у Верховній Раді виступив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Посадовець перебуває з робочим візитом у Києві.  Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

«У Раді сьогодні відбувається виступ прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса», – написав парламентарій.

«Ви зараз проходите найбільш темні часи. Але пам’ятайте, ви не одні в цій темряві. Ми з вами. Я сподіваюсь, що скоро повернусь вже в мирну Україну де дискусія буде про відновлення та прогрес», – сказав Санчес

Народний депутат Олексій Гончарено опублікував фото іспанського прем'єра із залу парламенту.

«Ви зараз проходите найтемніші часи»: прем'єр-міністр Іспанії звернувся до українців у Раді (фото) фото 1

При цьому докладніші деталі виступу глави іспанського уряду поки невідомі.

«Ви зараз проходите найтемніші часи»: прем'єр-міністр Іспанії звернувся до українців у Раді (фото) фото 2

Як повідомлялося, до Києва з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Зустрічав прем’єра заступник міністра закордонних срав України Євген Перебийніс. Санчес має відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що Іспанія погодилася навчати українських військових керувати Leopard. Також зазначалося, що Іспанія передасть Україні додаткові системи ППО Hawk.

Теги: міністр Іспанія Ірпінь Telegram Педро Педро Санчес Ярослав Железняк

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