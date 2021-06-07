Шевченко розповів, що йому імпонує в грі збірної України

Національна команда завтра проведе останній товариський матч перед чемпіонатом Європи

Сьомого червня збірна України з футболу проведе останній контрольний матч перед стартом Євро-2020. На харківському стадіоні «Металіст» «синьо-жовті» приймуть команду Кіпру. У цьому поєдинку, як і на головному футбольному форумі континенту, підопічні Андрія Шевченка зіграють у новій формі.

Перед грою головний тренер дав прес-конференцію.

«Ми завершуємо збір завтрашнім матчем, після чого вирушаємо в Румунію, де будемо готуватися до першого матчу.

Ми намагаємося робити ротацію в товариських іграх, даємо шанс проявити себе футболістам, підключаємо молодь. Робимо все, щоб була конкуренція. Наші лідери повинні відчувати себе впевнено, адже якщо не буде конкуренції – не буде зростання. Як і у футболістів, так і тренерів – хвилювання однакове в усіх. У нас є відповідальність перед українськими вболівальниками. Команда буде робити все, щоб вдало виступити. Потрібно їхати на чемпіонат Європи з думкою, що все можливе, що ми могли зробити – ми зробили», – заявив Шевченко.

«Склад на матч з Кіпром буде експериментальний, як і завжди. Ми намагаємося робити ротацію, дамо шанс гравцям, які менше грали. Подивимося на стан інших футболістів, адже це підготовка. Наше завдання – підготувати максимум людей до чемпіонату Європи. У нас за п’ять останніх років з’явився певний командний стиль, є структура. Мені імпонує, що у нас є малюнок, який виділяє нас. Проблема реалізації моментів – це не проблема психології, а більше пов’язана з якістю гри. Зайвий психолог в команді точно не потрібен», – підсумував головний тренер.

13 червня збірна України візьме старт на чемпіонаті Європи матчем проти Нідерландів.