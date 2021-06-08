В Росії за форму збірної України саджатимуть за грати

За місцевими законами, дизайн футболки підпадає під статтю про сепаратизм

Звичний обрис мапи України, нанесений на футболку, в Росії підпадає під статтю про сепаратизм. Власник такого одягу ризикує чотири роки провести за гратами.

Раніше в Українській асоціації футболу презентували форму, у якій національна команда виступатиме на чемпіонаті Європи. На футболках зображена мапа України з вкраденим Кримом.

«Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм – публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ. Ці дії будуть розглянуті відповідно до статті 280.1. КК РФ.

Якщо особа вчиняє такі дії вперше, то може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Якщо порушення буде зафіксовано вдруге, то настає кримінальна відповідальність, аж до чотирьох років позбавлення волі. Якщо ці дії були вчинені з використанням ЗМІ або, наприклад, особистого блога, то термін кримінальної відповідальності зросте до п'яти років – розповів «Спорт24» адвокат Ігор Бушманов.

Дизайн нової форми збірної України схвалили в УЄФА. Головний тренер збірної Андрій Шевченко вирішив не реагувати на російську істерію.