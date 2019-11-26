«Він чорний і працює над тим, щоб обілити себе». Президента футбольного клубу звинуватили в расизмі



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Маріо Балотеллі має нову гризу AS

Власника італійської «Брешії» трохи втомив скандаліст Маріо Балотеллі

Президент італійської «Брешії» Массімо Челліно прокоментував ситуацію з Маріо Балотеллі, який переживає не найкращі часи в клубі.

«Що сталося з Балотеллі? Він чорний і працює над тим, щоб обілити себе, але стикається з труднощами. Ми підписали його, вважаючи, що він додасть якості нашій команді. Важливо, щоб він відповідав на футбольному полі, а не соціальних мережах. Проте, ми не робимо його цапом-відбувайлом через складну ситуацію в Брешії», - наводить слова Челліно Gazzetta dello Sport.

Через неоднозначність сказаного до президента «Брешії» вже виникли питання. Незабаром, клуб випустив заяву, в якій стверджується, що Челліно пожартував, а його слова не так зрозуміли.

Раніше Маріо Балотеллі з великими труднощами умовили дограти поєдинок проти «Верони» через начебто расистські вигуки. Пізніше за тією ж схемою боровся під час Класичного дербі в Україні бразилець з донецького «Шахтаря» Тайсон.