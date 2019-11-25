«Кров героїв кличе до помсти»: ультрас клубу першої ліги вшанували загиблого комбрига Коростельова



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Данина пам'яті комбригові Коростельову від закарпатських ультрас Ultras.org.ua

Футбольні ультрас з селища Минай під Ужгородом вшанували пам’ять загиблого командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ полковника Євгена Коростельова

«Кров героїв кличе до помсти» - такий підсилений використанням піротехніки текстовик розтягнули на своєму секторі ультрас першолігового клубу «Минай» з однойменного села під Ужгородом напередодні матчу з київською «Оболонню-Броваром» у суботу, 23 листопада.

Напис виконали білими літерами на чорному полотнищі. Обабіч банеру стояли двоє ультрас із димовими шашками.

Протягом матчу на табло також з’являлася чорно-біла світлина командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ полковника Євгена Коростельова. Як повідомлялося раніше, 12 листопада під Новотроїцьким дістали мінно-вибухові травми офіцери 128 огшбр ЗСУ, серед них – і комбриг Євген Коростельов.

Бійці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Коростельов отримав множинні вогнепальні осколкові поранення кінцівок. Їх екстренно доправили до Волноваської лікарні, звідти – до військового шпиталю в Харкові. Станом на 13 листопада стан Коростельова був важким. Медики акцентували, що врятували обидві його кінцівки. Але врятувати його не вдалося.

Коростельову було 38 років. У полковника залишилася дружина, донька і син.

Зауважимо, що в першій лізі українського футболу завершилася осіння частина. Команди зіграли по 19 матчів. Перед початком зимового антракту «Минай», перемігши 4:1 «Оболонь», має 37 очок і ділить третє-шосте місця з «Інгульцем», «Агробізнесом» і тією ж «Оболонню». Лідирує з 39-ма очками львівський «Рух». На пункт менше у луцької «Волині».