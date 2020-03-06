УПЛ розшириться до масштабів «ситих років»



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Престіє крєпчаєт (с) УАФ

Кризу подолано? В УПЛ будуть грати 16 клубів, починаючи з сезону 2021-2022. В сезоні 2020-2021 - буде 14

Благу вість повідомив президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи рішення Виконкому Української асоціації футболу.

«Важливим і позитивним рішенням виконкому стало повернення до формату УПЛ за участю 16 клубів, який запрацює з сезону 2021/2022», - написав Павелко.

«Це одна з головних ознак того, що український футбол зростає після кількох надзвичайно складних років в умовах війни і економічного спаду. Це нові можливості для росту клубів і залучення вболівальників на стадіони в різних куточках України», - зазначив президент УАФ.

Нагадаємо, нині в УПЛ грає 12 команд - велика їх частина ледь зводить кінці з кінцями, а деякі - як «Карпати» - на межі зникнення. Ким футбольні чиновники хочуть наситити першість до масштабів так званих «ситих років», коли ледь не кожен доларовий мільйонер рвався створювати клуб-претендента на Лігу Чемпіонів, - не повідомляється.

Формат з 12 клубів було введено з сезону 2016-2017, до цього один сезон грали 14 команд, а до цього 12 сезонів грали 16 клубів, а в середині 90-х в еліті взагалі було 18 колективів.