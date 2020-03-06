  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    УПЛ розшириться до масштабів «ситих років»

    • Розсилка
    Престіє крєпчаєт (с) - УПЛ розшириться до масштабів «ситих років»
    Престіє крєпчаєт (с)
    УАФ

    Кризу подолано? В УПЛ будуть грати 16 клубів, починаючи з сезону 2021-2022. В сезоні 2020-2021 - буде 14

    Благу вість повідомив президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи рішення Виконкому Української асоціації футболу.

    «Важливим і позитивним рішенням виконкому стало повернення до формату УПЛ за участю 16 клубів, який запрацює з сезону 2021/2022», - написав Павелко.

    «Це одна з головних ознак того, що український футбол зростає після кількох надзвичайно складних років в умовах війни і економічного спаду. Це нові можливості для росту клубів і залучення вболівальників на стадіони в різних куточках України», - зазначив президент УАФ.

    Нагадаємо, нині в УПЛ грає 12 команд - велика їх частина ледь зводить кінці з кінцями, а деякі - як «Карпати» - на межі зникнення. Ким футбольні чиновники хочуть наситити першість до масштабів так званих «ситих років», коли ледь не кожен доларовий мільйонер рвався створювати клуб-претендента на Лігу Чемпіонів, - не повідомляється.

    Формат з 12 клубів було введено з сезону 2016-2017, до цього один сезон грали 14 команд, а до цього 12 сезонів грали 16 клубів, а в середині 90-х в еліті взагалі було 18 колективів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Андрій Павелко УПЛ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ