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    Другий етап УПЛ: «Шахтар» і «Динамо» можуть зіграти вже у березні

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    Українське Класичне чекаємо 14 березня - Другий етап УПЛ: «Шахтар» і «Динамо» можуть зіграти вже у березні
    Українське Класичне чекаємо 14 березня
    ФК : «Шахтар»

    У вівторок, 25 лютого, пройшло жеребкування другого го етапу української Прем’єр-ліги

    Другий етап чемпіонату стартує з 23-го туру, базовий день туру – 14 березня.

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    У другому турі команди розбиваються на дві "шістки". Перша веде боротьбу за призові місця та єврокубки, друга - за право лишитися в еліті.

    Згідно з жеребкуванням, «Шахтар» і «Динамо» можуть зіграти між собою вже 21 березня (базовий день) у  24-го турі, якщо поточні розклади для "Динамо" в турнірній таблиці збережуться.

    Нагадаємо, після 19-го туру кияни йдуть на 2-му місці, випереджаючи "Зорю" лише на два бали. Але у випадку з командою київського «Динамо» нічого не можна говорити напевно.

    Сезон завершиться 16-го травня (базовий день), а далі ніщо не завадить підготовці до Євро-2020.

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