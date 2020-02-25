Другий етап УПЛ: «Шахтар» і «Динамо» можуть зіграти вже у березні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українське Класичне чекаємо 14 березня ФК : «Шахтар»

У вівторок, 25 лютого, пройшло жеребкування другого го етапу української Прем’єр-ліги

Другий етап чемпіонату стартує з 23-го туру, базовий день туру – 14 березня.

У другому турі команди розбиваються на дві "шістки". Перша веде боротьбу за призові місця та єврокубки, друга - за право лишитися в еліті.

Згідно з жеребкуванням, «Шахтар» і «Динамо» можуть зіграти між собою вже 21 березня (базовий день) у 24-го турі, якщо поточні розклади для "Динамо" в турнірній таблиці збережуться.

Нагадаємо, після 19-го туру кияни йдуть на 2-му місці, випереджаючи "Зорю" лише на два бали. Але у випадку з командою київського «Динамо» нічого не можна говорити напевно.

Сезон завершиться 16-го травня (базовий день), а далі ніщо не завадить підготовці до Євро-2020.