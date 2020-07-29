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    Усик у трусах станцював під пісню російського гурту (відео)

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    Олександр Усик перебуває в грайливому настрої - Усик у трусах станцював під пісню російського гурту (відео)
    Олександр Усик перебуває в грайливому настрої
    Світлина - Instagram Олександра Усика

    Танцювальні таланти в боксера з дитинства

    Український боксер Олександр Усик опублікував в Instagram новий допис. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі станцював в боксерському залі біля груші під хіт російського дуету MiyaGi & Ендшпіль «Тамада».

    «Танцюю, тренуюся і чекаю бою з Дереком Чісорою», - написав Усик.

    бокс Олександр Усик Дерек Чісора спорт поза політикою
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