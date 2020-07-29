Усик у трусах станцював під пісню російського гурту (відео)
Олександр Усик перебуває в грайливому настрої
Світлина - Instagram Олександра Усика
Танцювальні таланти в боксера з дитинства
Український боксер Олександр Усик опублікував в Instagram новий допис. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі станцював в боксерському залі біля груші під хіт російського дуету MiyaGi & Ендшпіль «Тамада».
«Танцюю, тренуюся і чекаю бою з Дереком Чісорою», - написав Усик.
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