«Скільки в Росії україномовних шкіл? Ось нехай стільки ж буде в Україні російських», - біатлоніст Підручний

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Дмитро Підручний сподівається, що свідомі громадяни не дадуть розвернути країну в інший бік Фото - Instagram Дмитра Підручного

Чемпіон світу Дмитро Підручний – про політичні зміни в країні

Перший в українській історії чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний висловив своє ставлення щодо змін у державі, пов’язаних з приходом до влади президента Володимира Зеленського.

«Тенденції того, що країна почала рухатися не туди, куди ми хочемо, помітні, - каже спортовець в інтерв’ю «Главкому». - Але, сподіваюся, що патріотично налаштовані громадяни не допустять розвороту не в той бік. Наразі тішу себе думкою, що балачки щодо змін до Закону про мову так розмовами й залишаться, що тим, хто про це говорить, вистачить розуму цього не робити. В Україні має бути лише одна державна мова. І крапка.

Якщо сусіди хочуть відстоювати права нацменшин, то варто запитати у відповідь, скільки українських шкіл є на їхніх територіях. Чи скільки прав на їхній території має наша мова. У цьому випадку не завадило б діяти дзеркальними методами. Скільки в Росії україномовних шкіл? Ось нехай стільки ж буде в Україні російських. Удома людина вільна говорити так, як їй зручно. Але в публічному просторі має використовуватися лише державна мова. Особливо коли мова про спілкування чиновників і першу мову в навчальних закладах.

Але загалом мені хочеться вірити, що ті зміни, які в країні настали після 2014 року, вже незворотні. Сподіваюся, люди читають історію і усвідомлюють, скільки разів ми потерпали від нашого північного сусіда. І скільки від рук росіян гинуло наших людей».