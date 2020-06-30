Футболістка у США відмовилася ставати на коліно на підтримку руху Black Lives Matter (фото)



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Саманта Мерфі має іншу від решти партнерок за командою думку Фото із соцмереж

Наразі клуб не покарав Саманту Мерфі

Воротарка американського клубу «Норт Кароліна Карідж» Саманта Мерфі перед матчем з «Потрленд Торнс» відмовилася схилити коліно. На відміну від її партнерок за командю, вона продовжила стояти при виконанні гімну США.

Саманта Мерфі єдина, хто залишився стояти під час виконання гімну США

Зараз у спорті Сполучених Штатів більшість спортовців схильні схиляти коліно перед матчами на підтримку руху Black Lives Matter. Він виник після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в результаті затримання його поліцейським.

Епізод з Мерфі не потрапив в огляд матчу, також його немає на сайтах клубів або сторінках в соцмережах. Фото було опубліковано в інтернеті. За інформацією на даний момент, клуб не застосовував жодних санкцій до футболістки.