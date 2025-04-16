Демонтаж МАФів у Києві. Стихійні торговці вигадали хитрий хід

Продавці без дозвільних документів обживають тротуари та зелені зони міста, звільнені від МАФів

Процес демонтажу кіосків у Києві дійшов вже навіть до тих з них, які були прибудовані до комерційних будівель. Водночас, звільнені від МАФів локації у різних районах столиці швидко заповнюються стихійною торгівлею, що фіксують очевидці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Як повідомляють кияни, демонтаж торкнувся навіть тих кіосків, які мали більш стаціонарний характер, будучи прибудованими до існуючих будівель. Однак, попри зусилля міської влади, «святе місце порожнім не буває». На фотографіях, що з'являються у соціальних мережах, видно, як у сквері біля Оболонської площі, на вулицях Полярній та Кирилівській, де раніше було демонтовано кіоски, активно розгортається стихійна торгівля.

Стихійна торгівля займає місця, де раніше були МАФи фото: портал «Моя Оболонь»

З настанням тепла кількість ралаток у місті почала стрімко зростати фото: портал «Моя Оболонь»

Щойно комунальники прибрали МАФи, як на їхніх місцях з'явилися палаткм фото: портал «Моя Оболонь»

Продавці без дозвільних документів займають тротуари та зелені зони, пропонуючи різноманітні товари.

Наразі невідомо, які заходи планує вживати міська влада для боротьби зі стихійною торгівлею на місцях демонтованих МАФів. Проте, очевидно, що просте прибирання кіосків не вирішує проблему нелегальної торгівлі у столиці.

Нагадаємо, голова наглядової ради фірмової мережі «Київхліб» Ярослав Федоренко відреагував на публікацію «Главкома» під назвою «Кіоски «Київхліб» недоторкані? Вибірковий демонтаж МАФів у Києві спровокував скандал (фото)». Він пояснив, чому в столиці масово демонтують кіоски, тоді як торговельні точки «Київхліба» залишаються на місці, а також відповів на питання щодо розташування кіосків на газонах.