На кордоні з Польщею частково обмежать рух транспорту до початку літа – Держмитслужба

З 30 квітня до, орієнтовно, 5 червня діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів з української сторони

Держмитслужба рекомендує враховувати обмеження під час планування маршруту подорожі

Державна митна служба України повідомляє про часткове обмеження руху на міжнародному автомобільному пункті пропуску (МАПП) «Устилуг-Зосин» на кордоні з Республікою Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДМС.

З 30 квітня до, орієнтовно, 5 червня діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів з української сторони.

«Відзавтра, з 30 квітня 2025 року, розпочнеться поточний ремонт міжнародного автопереходу «Устилуг-Зосин» з української сторони. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів», – йдеться у повідомленні.

«Роботи триватимуть, орієнтовно, до 5 червня цього року. У цей період частково обмежуватимуть проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску», – заявили у Держмитслужбі.

У Держмитслужбі розповіли, що з польського боку пункту пропуску «Зосин – Устилуг» теж проводиться ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, а також оновлення опор та під'їздів до нього. «Це так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку», - розповіли в Держмитслужбі.

Держмитслужба рекомендує враховувати зазначені обставини під час планування маршруту подорожі або логістики доставки товарів. За потреби – спланувати інший, менш завантажений маршрут.

Нагадаємо, із 22 квітня 2025 року з 10:00 у пункті пропуску «Шегині» розпочались ремонтно-реконструкційні роботи. Українцям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.

Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.