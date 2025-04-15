Масові богослужіння на Великдень: столична влада звернулася до церкви із закликом

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершує ранішнє богослужіння у Великий понеділок Страсного тижня. 14 квітня 2025 року

З огляду на підвищений ризик ворожих атак влада закликає керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь

Влада Києва звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА.

Також з огляду на підвищений ризик ворожих атак Департамент закликав керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь. Зокрема, поінформувати громаду про порядок дій у випадку повітряної тривоги та підготувати інформацію про найближчі укриття.

Нагадаємо, комендантську годину на Великдень у Києві у цьому році не скорочуватимуть. Водночас під час Великодня планують запровадити додаткове патрулювання і збільшити кількість правоохоронців у місцях скупчень людей.

Крім цього на час проведення у 2025 році поминальних днів у столиці буде організовано перевезення до міських кладовищ. Детальний перелік маршрутів – за посиланням.