Таліби заборонили жінкам Афганістану співати та говорити у громадських місцях

Афганські жінки та правозахисники засудили ці заходи, описавши їх як частину ширшої «жонаненависницької» політики

Нові заборони, за словами афганської влади, були ухвалені з метою «боротьби з пороком та заохочення чесноти»

Міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану заборонило жінкам читати вголос Коран і молитися в присутності інших жінок. Про нову заборону оголосив голова відомства Мохаммад Халед Ханафі, повідомляє Amu TV.

У серпні 2024 року в Афганістані ухвалили закон, що складається з 35 статей, який, зокрема, забороняє жінкам говорити в громадських місцях і перебувати з відкритим обличчям на публіці. Нові заборони, за словами влади, були ухвалені з метою «боротьби з пороком та заохочення чесноти».

Афганські жінки та правозахисники засудили ці заходи, описавши їх як частину ширшої «жонаненависницької» політики, яка обмежує можливість жінок рухатися, працювати та навіть вільно говорити.

«Як жінки, які є єдиними годувальниками своїх сімей, можуть купувати хліб, звертатися за медичною допомогою або просто існувати, навіть якщо їх голос заборонений? Ці закони знерухомлюють жінок і роблять життя всіх нас виснажливим», - заявила телеканалу одна з активісток руху за права жінок.

Згідно зі статтею 13 закону, жіночий голос прирівняний до пороку. Таліби назвали жіночий голос «інтимним» та заборонили жінкам співати, говорити чи читати вголос у громадських місцях. Все це дозволено робити вдома, але тільки так, щоб голос не чули ззовні.

Нагадаємо, таліби заборонили в'їзд до Афганістану призначеному ООН спеціальному доповідачу Річарду Беннетту, звинувативши правозахисника в «поширенні пропаганди».

Раніше повідомлялося, що афганська бі-гьорл (танцівниця брейкінгу) зі збірної біженців Маніжа Талаш дискваліфікована зі змагань із брейкінгу на Олімпіаді-2024 через те, що вдягнула накидку з написом «Волю афганським жінкам». 21-річна дівчина, яка втекла з Афганістану після того, як радикальне угруповання «Талібан» захопило владу, нині живе в Іспанії та представляє команду біженців на Олімпійських іграх.