Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Таліби заборонили жінкам Афганістану співати та говорити у громадських місцях

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Таліби заборонили жінкам Афганістану співати та говорити у громадських місцях
Афганські жінки та правозахисники засудили ці заходи, описавши їх як частину ширшої «жонаненависницької» політики
фото: Amu TV

Нові заборони, за словами афганської влади, були ухвалені з метою «боротьби з пороком та заохочення чесноти»

Міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану заборонило жінкам читати вголос Коран і молитися в присутності інших жінок. Про нову заборону оголосив голова відомства Мохаммад Халед Ханафі, повідомляє Amu TV.

У серпні 2024 року в Афганістані ухвалили закон, що складається з 35 статей, який, зокрема, забороняє жінкам говорити в громадських місцях і перебувати з відкритим обличчям на публіці. Нові заборони, за словами влади, були ухвалені з метою «боротьби з пороком та заохочення чесноти».

Афганські жінки та правозахисники засудили ці заходи, описавши їх як частину ширшої «жонаненависницької» політики, яка обмежує можливість жінок рухатися, працювати та навіть вільно говорити.

«Як жінки, які є єдиними годувальниками своїх сімей, можуть купувати хліб, звертатися за медичною допомогою або просто існувати, навіть якщо їх голос заборонений? Ці закони знерухомлюють жінок і роблять життя всіх нас виснажливим», - заявила телеканалу одна з активісток руху за права жінок.

Згідно зі статтею 13 закону, жіночий голос прирівняний до пороку. Таліби назвали жіночий голос «інтимним» та заборонили жінкам співати, говорити чи читати вголос у громадських місцях. Все це дозволено робити вдома, але тільки так, щоб голос не чули ззовні.

Нагадаємо, таліби заборонили в'їзд до Афганістану призначеному ООН спеціальному доповідачу Річарду Беннетту, звинувативши правозахисника в «поширенні пропаганди».  

Раніше повідомлялося, що афганська бі-гьорл (танцівниця брейкінгу) зі збірної біженців Маніжа Талаш дискваліфікована зі змагань із брейкінгу на Олімпіаді-2024 через те, що вдягнула накидку з написом «Волю афганським жінкам». 21-річна дівчина, яка втекла з Афганістану після того, як радикальне угруповання «Талібан» захопило владу, нині живе в Іспанії та представляє команду біженців на Олімпійських іграх.

Читайте також:

Теги: Афганістан закон мусульмани Талібан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін
Павло Клімкін: Європейці хочуть залишити наших, а ми хочемо їх повернути. Ми ввійдемо у клінч Інтерв'ю
4 жовтня, 06:00
Чиновник (праворуч) і далі бачить свою роботу в районі, тому хоче після повернення з війни далі працювати в органах місцевого самоврядування
У Росії голова району із Забайкалля піде на війну, аби купити квартиру
2 жовтня, 22:10
У разі прийняття закону військовий збір збільшиться з 1,5% до 5%
Профільний комітет підтримав законопроєкт про історичне збільшення податків
4 жовтня, 14:23
Телеканали Грузії відмовились публікувати пропаганду проросійської партії
Три грузинські телеканали відмовились транслювати рекламу із зображенням зруйнованих міст України
6 жовтня, 11:45
Військовий збір для військових залишили без підвищення
Рада прийняла закон про підвищення податків: військовий збір із зарплат буде 5%
10 жовтня, 11:38
В Україні не зупинять бронювання від мобілізації
Бронювання працівників не призупинять на час аудиту критичних підприємств
10 жовтня, 00:10
Цей закон є частиною соціально-консервативної програми прем’єр-міністерки Італії та лідерки партії «Брати Італії» Джорджії Мелоні
Мільйонні штрафи та увʼязнення. Одна з країн Європи заборонила сурогатний туризм
17 жовтня, 17:01
Петро Порошенко та Руслан Рябошапка
ЗМІ дослідили «інвалідність» хмельницьких прокурорів і встановили, коли явище стало масовим
21 жовтня, 15:54
Зеленський підписав закон, спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду
Ратифікація Римського статуту. Зеленський підписав другий необхідний закон
22 жовтня, 11:58

Соціум

Таліби заборонили жінкам Афганістану співати та говорити у громадських місцях
Таліби заборонили жінкам Афганістану співати та говорити у громадських місцях
Європейцям бракує грошей на оплату житла – Euronews
Європейцям бракує грошей на оплату житла – Euronews
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу
У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
У РФ колишній «вагнерівець» кидався на людей із ножем
У РФ колишній «вагнерівець» кидався на людей із ножем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
14K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
9046
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
9034
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua