Сезон шашликів: який штраф та за що можуть отримати українці
Де не можна смажити шашлики, щоб не заплатити штраф
Смаження шашликів може закінчитись для українців штрафом у розмірі 4590 грн. Про це інформує «Главком» з посиланням на ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1 360 грн. А згідно зі ст. 77 цього ж кодексу, за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.
Згідно із статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності aбo її залишків, тягне за собою накладення штрафу на громадян 3060-6120 грн.
Проте є ще один важливий момент – перш ніж влаштувати пікнік із шашликами, важливо з’ясувати, чи дозволено це в обраній місцевості.
Категорично забороняється розпалювати багаття в лісах і лісосмугах – незалежно від сезону. Це обмеження стосується як мангалів, так і будь-яких інших пристроїв для готування їжі на відкритому полум’ї.
Також шашлики заборонено смажити:
- поблизу водойм – не ближче ніж за 30 м від води;
- на природоохоронних територіях – таких як заповідники, національні парки, заказники тощо;
- у районах із підвищеним ризиком пожежі – це можуть бути сільськогосподарські угіддя, торф’яники або військові зони;
- у межах міста – зокрема у дворах, на дитячих майданчиках, у скверах і парках, якщо для цього немає спеціально облаштованих місць.
Дозволено розпалювати вогонь лише в відкритих для відвідування зонах, на облаштованій для цього ділянці, за допомогою мангалу. Або ж на подвір'ї приватного будинку, дотримуючись норм пожежної безпеки.
Більше того, нагадаємо, що під час воєнного стану повна заборона відвідування лісів населенням пішки та транспорті діє майже у всіх областях України. Зокрема це стосується таких областей:
- Волинської;
- Вінницької;
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Київської;
- Черкаської;
- Чернігівської;
- Кіровоградської;
- Миколаївської;
- Запорізької;
- Одеської;
- Харківської;
- Полтавської;
- Сумської.
Заборонено відвідування лісів і в Закарпатській, Херсонській і Рівненській областях, відповідно до рішень обласних адміністрацій. У Львівській області заборонено відвідування лісів Яворівського району.
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