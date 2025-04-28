Сезон шашликів: який штраф та за що можуть отримати українці

Перш ніж влаштувати пікнік із шашликами, важливо з’ясувати, чи дозволено це в обраній місцевості

Де не можна смажити шашлики, щоб не заплатити штраф

Смаження шашликів може закінчитись для українців штрафом у розмірі 4590 грн. Про це інформує «Главком» з посиланням на ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1 360 грн. А згідно зі ст. 77 цього ж кодексу, за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

Згідно із статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності aбo її залишків, тягне за собою накладення штрафу на громадян 3060-6120 грн.

Проте є ще один важливий момент – перш ніж влаштувати пікнік із шашликами, важливо з’ясувати, чи дозволено це в обраній місцевості.

Категорично забороняється розпалювати багаття в лісах і лісосмугах – незалежно від сезону. Це обмеження стосується як мангалів, так і будь-яких інших пристроїв для готування їжі на відкритому полум’ї.

Також шашлики заборонено смажити:

поблизу водойм – не ближче ніж за 30 м від води;

на природоохоронних територіях – таких як заповідники, національні парки, заказники тощо;

у районах із підвищеним ризиком пожежі – це можуть бути сільськогосподарські угіддя, торф’яники або військові зони;

у межах міста – зокрема у дворах, на дитячих майданчиках, у скверах і парках, якщо для цього немає спеціально облаштованих місць.

Дозволено розпалювати вогонь лише в відкритих для відвідування зонах, на облаштованій для цього ділянці, за допомогою мангалу. Або ж на подвір'ї приватного будинку, дотримуючись норм пожежної безпеки.

Більше того, нагадаємо, що під час воєнного стану повна заборона відвідування лісів населенням пішки та транспорті діє майже у всіх областях України. Зокрема це стосується таких областей:

Волинської;

Вінницької;

Дніпропетровської;

Донецької;

Київської;

Черкаської;

Чернігівської;

Кіровоградської;

Миколаївської;

Запорізької;

Одеської;

Харківської;

Полтавської;

Сумської.

Заборонено відвідування лісів і в Закарпатській, Херсонській і Рівненській областях, відповідно до рішень обласних адміністрацій. У Львівській області заборонено відвідування лісів Яворівського району.