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Різні країни світу переманюють американських вчених – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Різні країни світу переманюють американських вчених – Bloomberg
Канада, Франція та Німеччина активно пропонує переїзд для американських учених
фото із відкритих джерел

Низка країн переманюють американських дослідників, оскільки Трамп скорочує фінансування науки 

У той час як адміністрація президента США Дональда Трампа проводить політику щодо скорочення фінансування наукових досліджень, низка країн, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, активно залучає американських учених, пропонуючи їм вигідні умови для роботи та життя. Як повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Bloomberg, ці країни пропонують щедре фінансування наукових проєктів та спрощені процедури імміграції, щоб «отримати найкращі уми» зі США.

«Глобальна гонка за американськими вченими у розпалі, оскільки радикальне скорочення президентом Дональдом Трампом фінансування досліджень і федеральних агенцій спричиняє відтік персоналу із дослідницьких установ країни», – йдеться у матеріалі.

Так, влада Норвегії заснувала спеціальний фонд обсягом $9,6 млн для залучення провідних міжнародних дослідників.

Франція, Німеччина, Нідерланди та Бельгія також запустили аналогічні ініціативи.Схожа ситуація спостерігається й у Канаді. У Торонто діє програма із залучення 100 молодих вчених у галузі охорони здоров'я.

Нагадаємо, лідер Ліберальної партії Марк Карні звернувся до канадських лікарів та медсестер, які живуть у США, із закликом «повернутися додому». Карні зробив звернення 21 квітня, викладаючи свій план ліквідації проблем у канадській охороні здоров'я. У плани лібералів входить залучити тисячі нових лікарів із десятків країн.

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Теги: США Канада фінансування Нідерланди лікар наука влада Бельгія

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