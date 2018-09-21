В активі збірної України вже сім нагород чемпіонату Європи з фехтування на візках
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Три з цих нагород є золотими
Національна паралімпійська збірна команда України продовжує набирати оберти на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що проходить в Італії.
Другий день змагань приніс українській команді ще одну золоту нагороду.
Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
Андрій Демчук став чемпіоном у шаблі (категорія А).
Досить вдало для України пройшов і третій змагальний день чемпіонату Європи з фехтування на візках.
У доробку українських паралімпійців (а радше – паралімпійок) – золота та три бронзові медалі.
Відтак, у команди України вже три золоті, срібна та чотири бронзові нагороди.
У жіночій шаблі категорії А чемпіонкою Європи стала Морквич Наталя. Бронзову нагороду у шаблі (категорія А) виборола Бреус Євгенія.
У жіночій шпазі категорії В одразу дві українки вибороли бронзові нагороди – Федота Олена та Позняк Тетяна.
Раніше повідомлялося, що українці вже здобули три медалі на чемпіонаті Європи з фехтування на візках.