В активі збірної України вже сім нагород чемпіонату Європи з фехтування на візках



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Три з цих нагород є золотими

Національна паралімпійська збірна команда України продовжує набирати оберти на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що проходить в Італії.

Другий день змагань приніс українській команді ще одну золоту нагороду.

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Андрій Демчук став чемпіоном у шаблі (категорія А).

Досить вдало для України пройшов і третій змагальний день чемпіонату Європи з фехтування на візках.

У доробку українських паралімпійців (а радше – паралімпійок) – золота та три бронзові медалі.

Відтак, у команди України вже три золоті, срібна та чотири бронзові нагороди.

У жіночій шаблі категорії А чемпіонкою Європи стала Морквич Наталя. Бронзову нагороду у шаблі (категорія А) виборола Бреус Євгенія.

У жіночій шпазі категорії В одразу дві українки вибороли бронзові нагороди – Федота Олена та Позняк Тетяна.

Раніше повідомлялося, що українці вже здобули три медалі на чемпіонаті Європи з фехтування на візках.