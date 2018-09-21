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    В активі збірної України вже сім нагород чемпіонату Європи з фехтування на візках

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    В активі збірної України вже сім нагород чемпіонату Європи з фехтування на візках

    Три з цих нагород є золотими

    Національна паралімпійська збірна команда України продовжує набирати оберти на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що проходить в Італії.

    Другий день змагань приніс українській команді ще одну золоту нагороду.

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Андрій Демчук став чемпіоном у шаблі (категорія А).

    Досить вдало для України пройшов і третій змагальний день чемпіонату Європи з фехтування на візках.

    У доробку українських паралімпійців (а радше – паралімпійок) – золота та три бронзові медалі.

    Відтак, у команди України вже три золоті, срібна та чотири бронзові нагороди.

    У жіночій шаблі категорії А чемпіонкою Європи стала Морквич Наталя. Бронзову нагороду у шаблі (категорія А) виборола Бреус Євгенія.

    У жіночій шпазі категорії В одразу дві українки вибороли бронзові нагороди – Федота Олена та Позняк Тетяна.

    Раніше повідомлялося, що українці вже здобули три медалі на чемпіонаті Європи з фехтування на візках.

    чемпіонат Європи українці Фехтування
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