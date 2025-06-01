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Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України
Володимир Зеленський заслухав доповіді СБУ та Міноборони
фото: Офіс президента

Основна позиція України – це повне й безумовне припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Наша оборона, наші активні дії наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перша позиція України – це повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей.

«І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров», – додав глава держави.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.

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Теги: переговори перемир'я Володимир Зеленський росія Україна Стамбул

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