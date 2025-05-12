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Туск звинуватив Росію у підпалі торгівельного центру у Варшаві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Туск звинуватив Росію у підпалі торгівельного центру у Варшаві
Туск пообіцяв розшукати всіх винних: «Ми знайдемо кожного з вас»
фото з відкритих джерел

Дональд Туск: «Пожежу в ТЦ «Маривільська» у Варшаві було влаштовано умисно, за прямим замовленням російських спецслужб»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі «Маривільська» у Варшаві минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника польського уряду.

Нагадаємо, інцидент стався 12 травня 2024 року. За словами Туска, причиною загоряння став навмисний підпал, організований за вказівкою російських спецслужб.

«Ми маємо підтверджену інформацію: пожежу в ТЦ «Маривільська» у Варшаві було влаштовано умисно, за прямим замовленням російських спецслужб», – підкреслив глава уряду.

Він також повідомив, що частину виконавців вже затримано. Решту – ідентифіковано, і вони перебувають у розшуку.

«Ми знайдемо кожного з вас!» – заявив Дональд Туск.

Раніше ми писали, що Польща зіткнулася з безпрецедентною спробою РФ втрутитися у президентські вибори країни. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Польща заявляє, що її роль як центру допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських диверсій, кібератак та зусиль з дезінформації. Водночас Варшава перебуває у стані підвищеної готовності до втручання.

«Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми зіткнулися з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з російського боку. Це робиться... (шляхом) поширення дезінформації у поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру з метою паралізувати нормальне функціонування держави», – сказав Кшиштоф Гавковський.

Нагадаємо, Польща готується до президентських виборів. Перший тур заплановано на 18 травня. Серед лідерів перегонів – Рафал Тшасковський, кандидат від «Громадянської платформи», та Кароль Навроцький, висуванець «Права і справедливості». Навроцькому наступає на п’яти Славомір Менцен – яскраво виражений антиукраїнський кандидат. Розрив між ними незначний, нещодавно Менцен навіть випереджав у рейтингах Навроцького. При цьому, на жаль, найбільш бажаний для українців кандидат – очільник партії «Польща 2050» Шимон Головня – не має шансів на перемогу.

Теги: Польща росія пожежа Дональд Туск

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