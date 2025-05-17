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Росіяни вбили сімʼю ударом по рейсовому автобусу на Сумщині – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни вбили сімʼю ударом по рейсовому автобусу на Сумщині – Зеленський
Знищений дроном автобус
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент закликав тиснути на Росію, зокрема санкціями, щоб убивства припинились

Серед загиблих унаслідок російської атаки по рейсовому автобусу у Сумській області, за попередніми даними, є члени однієї родини – батько, мати та донька. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що усі загиблі є цивільними. «І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних», – додав Зеленський.

Президент закликав тиснути на Росію, зокрема санкціями, щоб убивства припинились. Він звернувся до США, Європи та інших партнерів.

«Учора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь. Україна давно це пропонує – повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі», – написав Зеленський.

Як відомо, уранці 17 травня на виїзді з міста Білопілля Сумського району ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником рейсовий мікроавтобус.

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Фахівці ДСНС за допомогою спеціальних інструментів деблокували тіла загиблих з понівеченого транспортного засобу.

За попередньою інформацією, внаслідок події загинуло 9 людей, ще 7 – травмовано.

Нагадаємо, за словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники – один розвідник, а інший ударний дрон. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.

У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ять людей загинули на місці. Серед загиблих – чотири чоловіки та п’ять жінок. Ще п’ятьох поранених – це три жінки і два чоловіки, серед яких і водій, ушпиталені. За даними медиків, двоє жінок перебувають у важкому стані.

«Ворог продовжив цинічно нищити наших цивільних людей. Було завдано удару, попередньо БпЛА «Ланцет» по рейсовому автобусу на виїзді з Білопілля”, - наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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Теги: росія вбивство Сумщина Володимир Зеленський ворог

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