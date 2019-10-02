Чи здатен на сенсацію 18-річний Кохан? Анонс шостого дня чемпіонату світу з легкої атлетики

Анна Рижикова готова здивувати легкоатлетичний світ Скрін-шот

Окрім Михайла, особливі сподівання сьогодні пов’язані з бар’єристкою Анною Рижиковою

Шостий змагальний день на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який сьогодні мине свій екватор у катарській Досі, буде для України доволі цікавим.

Головна інтрига полягає в тому, як зможе проявити себе у фіналі метання молота 18-річний чемпіон Європи серед юніорів Михайло Кохан. Кваліфікацію дніпрянин подолав надзвичайно впевнено, ставши одним із семи атлетів, кому вдалося подолати кваліфікаційний норматив. Зрозуміло, що для боротьби за медалі треба показувати результати помітно серйозніші і від вчорашніх 76,56 метра, і від 76,68, які наразі є для Михайла особистим рекордом.

Трохи раніше перед Коханом на старт півфінального забігу 400-метрівки з бар’єрами вийде інша дніпрянка Анна Рижикова. Кваліфікаційний забіг вона виграла впевнено, з запасом, ще раз продемонструвавши, що її стабільно високі результати і третє місце на етапі «Діамантової ліги» в тій же Досі у травні цього року не були випадковістю.

Найпершою ж на стадіоні «Халіфа» з українців сьогодні змагатиметься у кваліфікації метальниць диска донеччанка Наталія Семенова. 37-річна спортсменка за кар’єру тричі потрапляла у фінали чемпіонатів світу, а найвище місце посіла в Осаці-2007, коли стала сьомою. Звісно, хотілося б, щоби Наталія виступила десь на рівні свого особистого рекорду – 64,70 метра – встановленого в 2008 році на олімпійській базі в Конча-Заспі. Найкращий результат Семенової в поточному сезоні – 60,09 м.

Взагалі ж шостий змагальний день позначений стартом змагань у багатоборстві. У це важко повірити, але Україна, яка ще нещодавно мала олімпійську чемпіонку-2008 Наталію Добринську, чемпіонку світу-2013 Анну Касьянову-Мельниченко, бронзового призера чемпіонату світу-2009 Олексія Касьянова не буде представлена у цьому виді програми зовсім. На жаль, подружжя Касьянових не відновилося після травм, а молоді чемпіонка світу серед юніорів Аліна Шух і переможниця командного чемпіонату Європи з багатоборств Дарина Слобода не виконали кваліфікаційного нормативу.

Розклад шостого змагального дня, 2 жовтня

Трансляція доступна за цим посиланням

16:35 (100 м), 17:30 (стрибки в довжину), 18:50 (штовхання ядра), 20:40 (стрибки у висоту), 23:15 (400 м) – десятиборство; чоловіки

16:45 – штовхання ядра, кваліфікація; жінки

17:05 (110 з бар’єрами), 18:15 (стрибки у висоту), 20:30 (штовхання ядра), 21:50 (200 м) – семиборство; жінки

17:35 – біг 1500 м, кваліфікація; жінки

18:00 (група А), 19:25 (група В) – метання диска, кваліфікація; жінки (Наталія Семенова)

18:25 – біг 5000 м, кваліфікація; жінки

20:05 (півфінал), 23:00 (фінал) – біг 110 м; чоловіки

20:35 – біг 400 м, півфінал; чоловіки

21:05 – біг 400 м з бар’єрами, півфінал; жінки (Анна Рижикова)

21:40 – метання молота, фінал; чоловіки (Михайло Кохан)

22:35 – біг 200 м, фінал; жінки

Іван Вербицький, «Главком»