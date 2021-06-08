Гімн України у виконанні «Жіночого Кварталу» вразив мережу (відео)

Вокалістки Марта Адамчук, Лалі Ергемлідзе, Віра Кекелія та Еліна Мбані дали старт матчу Україні – Кіпр

Гімн України перед товариською грою між збірними України та Кіпру, яка завершилася перемогою команди Андрія Шевченка, на стадіоні «Металіст» виконали вокалістки «Жіночого Кварталу» Марта Адамчук, Лалі Ергемлідзе, Віра Кекелія, Еліна Мбані.

Їх виступ вразив мережу. Відео з їхнім виступом, опубліковане в «інстаграмі» «Кварталу», набирає популярності і схвальних відгуків. Слухаємо ще раз.

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Україна перемогла Кіпр – 4:0. Сьогодні збірна вилетіла до Румунії, де продовжить підготовку до чемпіонату Європи. Перший матч на Євро-2020 наша команда проведе 13 червня в Амстердамі проти суперників з Нідерландів. Також у нашій групі зіграють Північна Македонія та Австрія.