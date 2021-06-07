У Росії мають заспокоїтися. УЄФА затвердив форму збірної з українським Кримом

Екіпірування нашої команди відповідає затвердженим правилам щодо спортивного одягу на турнірах

Форма збірної України, на якій нанесена карта країни з українським Кримом і вишиті гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» відповідають чинним правилам. Про це повідомляє УЄФА у відповідь на запит росіян, які вважають вкрадене своїм.

«Форма збірної України, як і всіх інших команд на Євро-2020 була схвалена УЄФА відповідно до існуючих правил екіпірування», – написала прес-служба УЄФА.

Раніше Українська асоціація футболу представила форму, у якій команда гратиме на чемпіонаті Європи. На ній на грудях розміщена мапа країни з Кримом. У центрі розміщено герб.

В Росії негайно закликали заборонити українцям виходити на поле в такій формі і назвали це політичною провокацією.

7 червня збірна України проведе останній контрольний матч перед чемпіонатом Європи. У Харкові команда Андрія Шевченка зустрінеться з Кіпром.