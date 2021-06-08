  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    За яких умов збірна України може зустрітися з Росією на Євро-2020

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко має досвід перемог над росіянами - За яких умов збірна України може зустрітися з Росією на Євро-2020
    Андрій Шевченко має досвід перемог над росіянами
    Фото з відкритих джерел

    Така зустріч найімовірніше може пройти у фіналі чемпіонату Європи, але є й інші варіанти

    11 червня бере старт чемпіонат Європи з футболу. Збірна України зіграє в одній групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією.

    Є ймовірність, що команда Андрія Шевченка зустрінеться і з росіянами, істерика яких з приводу форми нашої команди долетіла аж до УЄФА. Як правило, Україну і Росію на міжнародному рівні розводять на змаганнях, адже через вкрадений Крим і розв’язування війни на Донбасі стосунки між країнами вкрай зіпсувалися.

    Зазначимо, що найімовірніший варіант, якщо УЄФА й надалі шукатиме спосіб уникнути небажаної зустрічі збірних на футбольному полі, - це зустріч у фіналі Євро-2020. Такий прогноз навряд чи здійсниться. Розглянемо варіанти за турнірною сіткою.

    Якщо Україна виграє свою групу, а росіяни займуть друге місце в компанії з Бельгією, Данією і Фінляндією, то далі буде 1/8 фіналу, а вже в чвертьфіналі Україна й Росія виходять одна на одну.

    Якщо ж Росія якимось чином фінішує в своїй групі на першому місці, а Україна стане другою в своїй, то очна зустріч також може відбутися на стадії 1/4 фіналу.

    Є також варіанти, коли хтось з двох цих збірних займе третє «прохідне» місце. Тоді Україна може зустрітися з Росією в півфіналі, якщо, звичайно, обидві команди вправно долатимуть сито плей-оф.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За яких умов збірна України може зустрітися з Росією на Євро-2020