За яких умов збірна України може зустрітися з Росією на Євро-2020

Така зустріч найімовірніше може пройти у фіналі чемпіонату Європи, але є й інші варіанти

11 червня бере старт чемпіонат Європи з футболу. Збірна України зіграє в одній групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією.

Є ймовірність, що команда Андрія Шевченка зустрінеться і з росіянами, істерика яких з приводу форми нашої команди долетіла аж до УЄФА. Як правило, Україну і Росію на міжнародному рівні розводять на змаганнях, адже через вкрадений Крим і розв’язування війни на Донбасі стосунки між країнами вкрай зіпсувалися.

Зазначимо, що найімовірніший варіант, якщо УЄФА й надалі шукатиме спосіб уникнути небажаної зустрічі збірних на футбольному полі, - це зустріч у фіналі Євро-2020. Такий прогноз навряд чи здійсниться. Розглянемо варіанти за турнірною сіткою.

Якщо Україна виграє свою групу, а росіяни займуть друге місце в компанії з Бельгією, Данією і Фінляндією, то далі буде 1/8 фіналу, а вже в чвертьфіналі Україна й Росія виходять одна на одну.

Якщо ж Росія якимось чином фінішує в своїй групі на першому місці, а Україна стане другою в своїй, то очна зустріч також може відбутися на стадії 1/4 фіналу.

Є також варіанти, коли хтось з двох цих збірних займе третє «прохідне» місце. Тоді Україна може зустрітися з Росією в півфіналі, якщо, звичайно, обидві команди вправно долатимуть сито плей-оф.