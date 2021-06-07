З мапою і гаслом «Героям слава!» Футболісти презентували форму на Євро-2020

Головним атрибутом форми національної команди є оберіг і головний символ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в себе у Facebook показав, у якій формі гратиме наша команда на чемпіонаті Європи.

«Національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій – особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця.

Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на «Слава Україні!» відповідають гаслом «Героям слава!» і яке тепер також буде на формі і надихатиме наших футболістів на нові перемоги, – написав Павелко.

Перший матч збірна України на Євро-2020 проведе 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів. Також у нашій групі гратимуть Австрія і Північна Македонія.

Чемпіонат Європи мав пройти минулого року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на рік.