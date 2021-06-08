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    «Вміє шокувати»: Зеленський оцінив форму збірної України, через яку в РФ істерика

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    Володимир Зеленський&nbsp;підкреслив, що Україна &ndash; єдина і неподільна, а Крим &ndash; це Україна - «Вміє шокувати»: Зеленський оцінив форму збірної України, через яку в РФ істерика
    Володимир Зеленський підкреслив, що Україна – єдина і неподільна, а Крим – це Україна
    Фото: zelenskiy_official

    «Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати», заявив президент

    Президент України Володимир Зеленський поділився думкою про нову формі збірної України з футболу для Євро-2020. За його словами, вона особлива і об'єднує українців.

    Про це Зеленський написав в Instagram.

    «Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній – кілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя», – написав він.

    Президент також підкреслив, що Україна – єдина і неподільна, а Крим – це Україна.

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    «Вміє шокувати»: Зеленський оцінив форму збірної України, через яку в РФ істерика
    «Вміє шокувати»: Зеленський оцінив форму збірної України, через яку в РФ істерика

    Раніше в Росії негайно закликали заборонити українцям виходити на поле в такій формі і назвали це політичною провокацією.

    Згодом стало відомо, що Росія офіційно вимагає від УЄФА заборонити форму збірної України.

    На передній частині форми, в якій збірна України виступатиме на чемпіонаті Європи, зображений контур території країни, який включає в себе півострів Крим. У його центрі розташувався герб збірної України.

    Раніше УЄФА прийняв рішення стосовно форми збірної України.

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    Теги: Крим НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Володимир Зеленський Україна президент
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    «Вміє шокувати»: Зеленський оцінив форму збірної України, через яку в РФ істерика