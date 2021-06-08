«Вміє шокувати»: Зеленський оцінив форму збірної України, через яку в РФ істерика

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна – єдина і неподільна, а Крим – це Україна

«Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати», заявив президент

Президент України Володимир Зеленський поділився думкою про нову формі збірної України з футболу для Євро-2020. За його словами, вона особлива і об'єднує українців.

Про це Зеленський написав в Instagram.

«Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній – кілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя», – написав він.

Президент також підкреслив, що Україна – єдина і неподільна, а Крим – це Україна.

Раніше в Росії негайно закликали заборонити українцям виходити на поле в такій формі і назвали це політичною провокацією.

Згодом стало відомо, що Росія офіційно вимагає від УЄФА заборонити форму збірної України.

На передній частині форми, в якій збірна України виступатиме на чемпіонаті Європи, зображений контур території країни, який включає в себе півострів Крим. У його центрі розташувався герб збірної України.

Раніше УЄФА прийняв рішення стосовно форми збірної України.