Шевченко відреагував на істерику росіян через форму збірної
Головного тренера, за його словами, не хвилює реакція інших на українські символи
Андрій Шевченко після перемоги збірної України над кіпріотами (4:0) відповів на запитання про реакцію Росії на нову форму української команди, в якій вона буде виступати на Євро-2020.
«Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція, наших уболівальників. Думаю, нашим уболівальникам форма сподобалася. Я задоволений», - сказав Шевченко.
На передній частині форми зображений контур території країни, який включає в себе півострів Крим. У його центрі розташувався герб збірної України.
У російській Держдумі навіть закликали УЄФА заборонити цю форму.
В Європейському союзі лаконічно відповіли істеричкам з Москви.
На груповому етапі Євро-2020 збірна України зіграє зі збірними Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.
Тим часом Зінченко показав УЗД майбутньої дитини.
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