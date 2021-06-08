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    Шевченко відреагував на істерику росіян через форму збірної

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    Андрія Шевченка не турбує реакція росіян - Шевченко відреагував на істерику росіян через форму збірної
    Андрія Шевченка не турбує реакція росіян
    Фото з відкритих джерел

    Головного тренера, за його словами, не хвилює реакція інших на українські символи

    Андрій Шевченко після перемоги збірної України над кіпріотами (4:0) відповів на запитання про реакцію Росії на нову форму української команди, в якій вона буде виступати на Євро-2020.

    «Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція, наших уболівальників. Думаю, нашим уболівальникам форма сподобалася. Я задоволений», - сказав Шевченко.

    На передній частині форми зображений контур території країни, який включає в себе півострів Крим. У його центрі розташувався герб збірної України.

    У російській Держдумі навіть закликали УЄФА заборонити цю форму.

    В Європейському союзі лаконічно відповіли істеричкам з Москви.

    На груповому етапі Євро-2020 збірна України зіграє зі збірними Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.

    Тим часом Зінченко показав УЗД майбутньої дитини.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Євро-2020
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    Шевченко відреагував на істерику росіян через форму збірної