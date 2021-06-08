Шевченко відреагував на істерику росіян через форму збірної

Головного тренера, за його словами, не хвилює реакція інших на українські символи

Андрій Шевченко після перемоги збірної України над кіпріотами (4:0) відповів на запитання про реакцію Росії на нову форму української команди, в якій вона буде виступати на Євро-2020.

«Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція, наших уболівальників. Думаю, нашим уболівальникам форма сподобалася. Я задоволений», - сказав Шевченко.

На передній частині форми зображений контур території країни, який включає в себе півострів Крим. У його центрі розташувався герб збірної України.

У російській Держдумі навіть закликали УЄФА заборонити цю форму.

В Європейському союзі лаконічно відповіли істеричкам з Москви.

На груповому етапі Євро-2020 збірна України зіграє зі збірними Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.

Тим часом Зінченко показав УЗД майбутньої дитини.