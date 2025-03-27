Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео

Сестри Алексіїви: Разом ми покажемо, що справжня краса – у русі

Сестри Алексіїви: Синхронне плавання та футбол – два різні світи, об’єднані спільними цінностями

Бронзові призерки Олімпіади у Токіо в артистичному плаванні, чемпіонки світу та Європи сестри Марина та Владислава Алексіїви стали амбасадорками футбольного клубу ЛНЗ (Черкаси). Про це повідомляє «Главком».

«Синхронне плавання та футбол – два різні світи, об’єднані спільними цінностями: командною роботою, витримкою та прагненням до перемоги. Стати амбасадорками футбольного клубу – це більше, ніж просто підтримка. Це про натхнення, єднання та популяризацію спорту серед нових поколінь. Разом ми покажемо, що справжня краса – у русі, а справжня перемога – в команді!», – йдеться у заяві Марини та Владислави.

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Нагадаємо, 26 березня в Києві на базі футбольного залу Rejo (ВДНГ) відбувся Кубок Національної гвардії України з футболу, присвячений 11-й річниці створення НГУ.

У турнірі взяли участь шість команд військових частин Київського гарнізону, які боролися за почесний трофей.

Фінальний матч відвідав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Легендарний колишній футболіст і тренер не лише привітав учасників із річницею, а й нагородив переможців, висловивши підтримку військовим та наголосивши на важливості спорту в житті захисників України.

Нагадаємо, збірна Аргентини з футболу достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

У матчі 14 туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини розгромила команду Бразилії .

Зустріч у Буенос-Айресі завершилася з рахунком 4:1. У переможців голи забили Хуліан Альварес, Енцо Фернандес, Алексіс Макаллістер та Джуліано Сімеоне. У Бразилії відзначився Матеус Кунья.

Аргентина – Бразилія – 4:1 (3:1)

Голы: Альварес (4), Фернандес (12), Макаллістер (37), Сімеоне (71). – Кунья (26).

Аргентинці лідирують у відбірковій групі з 10 команд і вже не опустяться нижче 6 місця. Нагадаємо, перші 6 збірних гарантовано зіграють на мундіалі. Таким чином, збірна Аргентини достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу з футболу.