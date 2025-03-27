Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео
Сестри Алексіїви: Разом ми покажемо, що справжня краса – у русі

Сестри Алексіїви: Синхронне плавання та футбол – два різні світи, об’єднані спільними цінностями

Бронзові призерки Олімпіади  у Токіо в артистичному плаванні, чемпіонки світу та Європи сестри Марина та Владислава Алексіїви стали амбасадорками футбольного клубу ЛНЗ (Черкаси). Про це повідомляє «Главком».

«Синхронне плавання та футбол – два різні світи, об’єднані спільними цінностями: командною роботою, витримкою та прагненням до перемоги. Стати амбасадорками футбольного клубу – це більше, ніж просто підтримка. Це про натхнення, єднання та популяризацію спорту серед нових поколінь. Разом ми покажемо, що справжня краса – у русі, а справжня перемога – в команді!», – йдеться у заяві Марини та Владислави.

8 фото
На весь екран

Нагадаємо, 26 березня в Києві на базі футбольного залу Rejo (ВДНГ) відбувся Кубок Національної гвардії України з футболу, присвячений 11-й річниці створення НГУ.

У турнірі взяли участь шість команд військових частин Київського гарнізону, які боролися за почесний трофей.

Фінальний матч відвідав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Легендарний колишній футболіст і тренер не лише привітав учасників із річницею, а й нагородив переможців, висловивши підтримку військовим та наголосивши на важливості спорту в житті захисників України.

Нагадаємо, збірна Аргентини з футболу достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

У матчі 14 туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини розгромила команду Бразилії .

Зустріч у Буенос-Айресі завершилася з рахунком 4:1. У переможців голи забили Хуліан Альварес, Енцо Фернандес, Алексіс Макаллістер та Джуліано Сімеоне. У Бразилії відзначився Матеус Кунья.

Аргентина – Бразилія – 4:1 (3:1)

Голы: Альварес (4), Фернандес (12), Макаллістер (37), Сімеоне (71). – Кунья (26).

Аргентинці лідирують у відбірковій групі з 10 команд і вже не опустяться нижче 6 місця. Нагадаємо, перші 6 збірних гарантовано зіграють на мундіалі. Таким чином, збірна Аргентини достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу з футболу.

Теги: синхронне плавання НОВИНИ ФУТБОЛУ Владислава Алексіїва Марина Алексіїва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ребров оголосив заявку збірної України на матчі проти Бельгії
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі проти Бельгії
7 березня, 20:34
«Інтер» зробив впевнений крок до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Клуб Трубіна зазнав поразки. Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
6 березня, 00:01
Пушич після гри заявив, що хотів за допомогою худі виявити підтримку Україні
Боснійський тренер «Шахтаря» одягнув на гру з «Кривбасом» патріотичне худі
7 березня, 11:54
Пінар Конжа не боїться висоти
Тренерка турецького клубу залізла на дах автобусу, щоб керувати грою команди
11 березня, 14:35
Донеччани втратили очки у Львові
Чемпіонат України. «Шахтар» не зміг перемогти «Карпати»
11 березня, 20:37
8 квітня італійський футболіст буде в Москві
Легендарний італійський футболіст відвідає Москву
16 березня, 14:09
Коефіцієнт на перемогу України – 4.20
Плей-оф Ліги націй. Букмекери оцінили шанси України у грі з Бельгією
20 березня, 10:38
Виїзний для синьо-жовтих матч з Чехією пройде 8 квітня
Ліга націй: жіноча збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Чехією
Вчора, 14:25
Клубний чемпіонат світу з футболу пройде в США з 14 червня по 13 липня 2025 року
Шалені кошти. Стало відомо, яку суму отримає переможець клубного чемпіонату світу
Вчора, 14:42

Новини

Ліквідація окупанта-чемпіона: з'явилася реакція Міжнародного паралімпійського комітету
Ліквідація окупанта-чемпіона: з'явилася реакція Міжнародного паралімпійського комітету
Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео
Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео
Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті
Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті
«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену
«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
Як купити квитки на матчі молодіжної збірної України на Євро-2025: усі деталі
Як купити квитки на матчі молодіжної збірної України на Євро-2025: усі деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9831
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8427
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
8177
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua