Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах

«Що це знову виє на болотах? – То московити побачили нову форму нашої збірної»

Вболівальники відреагували влучними фотожабами на претензії Росії до нової форми національної збірної України з футболу. Зокрема, вони пропонують зобразити на ній ще й Кубань.

Також інтернет-жартівники згадали і про Курильські острови, суперечки щодо яких вже багато років точаться між Росією та Японією.

Нагадаємо, раніше в Росії закликали заборонити українцям виходити на поле в новій формі і назвали це політичною провокацією.

Згодом стало відомо, що Росія офіційно вимагає від УЄФА заборонити форму збірної України.

На передній частині форми, в якій збірна України виступатиме на чемпіонаті Європи, зображений контур території країни, який включає в себе півострів Крим. У його центрі розташувався герб збірної України.

Раніше УЄФА прийняв рішення стосовно форми збірної України.