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    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах

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    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах

    «Що це знову виє на болотах? – То московити побачили нову форму нашої збірної»

    Вболівальники відреагували влучними фотожабами на претензії Росії до нової форми національної збірної України з футболу. Зокрема, вони пропонують зобразити на ній ще й Кубань.

    Також інтернет-жартівники згадали і про Курильські острови, суперечки щодо яких вже багато років точаться між Росією та Японією.

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    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах
    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах

    Нагадаємо, раніше в Росії закликали заборонити українцям виходити на поле в новій формі і назвали це політичною провокацією.

    Згодом стало відомо, що Росія офіційно вимагає від УЄФА заборонити форму збірної України.

    На передній частині форми, в якій збірна України виступатиме на чемпіонаті Європи, зображений контур території країни, який включає в себе півострів Крим. У його центрі розташувався герб збірної України.

    Раніше УЄФА прийняв рішення стосовно форми збірної України.

    Теги: Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Реакцію Росії на нову форму збірної України з футболу дотепно висміяли в соцмережах