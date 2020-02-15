Як головний тренер збірної з вільної боротьби зганьбився на чемпіонаті Європи (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Григорій Данько «контролює» хід боротьби з телефоном коло вуха Скрін-шот

Замість допомагати підопічному, Григорій Данько теревенив по телефону

Як уже повідомляв «Главком», на чемпіонаті Європи з трьох видів боротьби у Римі (Італія) 14 лютого розпочали змагання представники вільного стилю.

В перший змагальний день серед українців у бронзовий фінал потрапив представник вагової категорії до 65 кг Ерік Арушанян, а Олексій Борута (до 70 кг) і Василь Михайлов (до 79 кг) сьогодні поборяться у втішному турнірі.

Відзначився під час сутичок підопічний і головний тренер збірної України з вільної боротьби Григорій Данько. Правда, видатного в діях Григорія Володимировича мало. Під час сутички другого кола, в якій борець із Київщини Олексій Борута протистояв болгаринові Міхаїлові Ілієву, пан Данько вирішив замість допомагати підопічному… порозмовляти по телефону (дивіться на відео у відрізку 4:43 – 7:07).

Чи то Григорій Володимирович вирішив привітати з Днем Святого Валентина дружину, чи переповідав останні результати комусь із друзів, але у дуже відповідальний момент, поступаючись за підсумками першого періоду 1:2, Борута порад і допомоги від наставника не дочекався. Добре, що Олексій все ж зміг зібратися, в другій трихвилинці переламати хід боротьби на свою користь і перемогти 15:4. Однак наставникові за таку непрофесійність, зафіксовану під час прямої трансляції, має бути соромно.

Зауважимо, що чемпіон Європи-2018 серед молоді Борута дійшов до чвертьфіналу, де поступився 2:5 срібному призерові торішнього Євро Аґахусейну Мустафаєву із Азербайджану. Проте оскільки азербайджанець вдруге поспіль вийшов у фінал континентальної першості, Олексій ще матиме змогу поборотися за бронзу крізь втішний турнір.