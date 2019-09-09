Борець Яценко: На чемпіонаті світу треба перемагати і брати олімпійську ліцензію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Яценко здобував бронзу чемпіонату світу-2017 Асоціація спортивної боротьби України

Надія української боротьби має максимальні цілі

14 вересня у Нур-Султані (Казахстан) стартує чемпіонат світу.

Однією з головних надій української збірної з вільної боротьби буде представник найлегшої категорії до 57 кг, бронзовий призер чемпіонату світу-2017 Андрій Яценко. Незадовго до вильоту в Казахстан спортсмен поділився очікуваннями від головного старту року.

Настрій гарний, почуваюся добре, налаштований на перемогу, - каже Андрій. - Цей чемпіонат є ліцензійним, тож треба перемагати і виборювати право представляти Україну на Олімпійських іграх в Токіо. І функціонально, і фізично, і емоційно почуваюся добре. Головне правильно налаштуватися перед боротьбою. А який буде результат, тільки Господу відомо.

На Київському турнірі ви стали третім. Чому?

Я був виснажений, почувався втомленим і показав не найкращий результат, поступився білорусу. На турнірі Ціолковського в Польщі, ми з тренерами вирішили не ганяти вагу, тож боровся у категорії до 61 кг. Боролися по круговій і потрапив на двох лідерів – зустрівся з призером чемпіонату світу з Монголії, а в другому колі з чемпіоном Європи і світу серед борців до 23-х років у вазі до 61 кг, росіянином Ідрісовим. Добре продихався, але зрозуміло, що це не моя вага.

Як налаштовуєтеся на боротьбу?

Це складне питання. Все приходить з досвідом. Чим більше стартів, тим легше контролювати емоції. Звичайно, у кожного є страх. Але когось цей страх блокує, не дає розкритися. Потрібно просто це відпустити. Не зациклюватися на цьому. Адже це просто змагання. Незалежно від результату – переміг ти чи програв, життя продовжується.

Джерело: Асоціація спортивної боротьби України