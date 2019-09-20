Чемпіонат світу з вільної боротьби: ліцензія супертяжа і провал решти українців

Олександр Хоцянівський спробує здобути першу в кар'юрі медаль чемпіонату світу Асоціація спортивної боротьби України

Олександр Хоцянівський боротиметься за бронзу світової першості

На чемпіонаті світу з боротьби у казахстанському Нур-Султані стартував заключний із трьох видів програми – змагання представників вільного стилю.

Загалом старт для українських вільників вийшов невдалим. За інших борців постояв супертяж Олександр Хоцянівський (категорія – до 125 кг), котрий дійшов до півфіналу.

Боротьбу донеччанин розпочав з важкої перемоги 3:2 у кваліфікації над вірменином Леваном Беріанідзе. Головну свою перемогу Хоцянівський здобув в 1/8 фіналу, коли здолав 4:3 срібного призера чемпіонату Європи-2014 Алана Хуґаєва із РФ. Після того була не менш важка звитяга над іранцем Ядоллою Могебі у чвертьфіналі – 3:2.

Тільки у сутичці з дворазовим чемпіоном світу і Європи Ґено Петріашвілі в півфіналі Хоцянівський виглядав безпомічним. Олександр просто не знав, як захищатися від проходів у ноги у виконанні грузина і програв з рахунком 2:6.

Так чи інакше, Хоцянівський здобув олімпійську ліцензію і завтра боротиметься в бронзовому фіналі. Олександр, який цьогоріч був третім на чемпіонаті Європи і Європейських іграх, призером чемпіонатів світу не ставав ще ніколи.

Петріашвілі в свою чергу проведе ґранд-фінал проти ще одного топового супертяжа сучасності, олімпійського чемпіона-2016, дворазового чемпіона світу, шестиразового чемпіона Європи, переможця Європейських ігор-2015 Таги Акґюла з Туреччини.

Також зберігає шанси на боротьбу за бронзу Любомир Сагалюк (до 92 кг). Він переміг 8:0 індійця Первеена, але поступився 2:12 Алірезі Карімімачіані з Ірану. Оскільки перс вийшов у фінал, де посперечається за золото з американцем Джейденом Коксом, Сагалюк перейшов у втішний турнір і продовжить боротьбу за бронзу в суботу.

Інші українські вільники наразі виступають невдало. Одна з головних українських надій, бронзовий призер чемпіонату світу-2017 Андрій Яценко (до 57 кг) програв у стартовій сутичці 6:12 Кум-Сон Кану з КНДР. Бронзовий призер цьогорічних Європейських ігор Ґор Оґаннесян (до 65 кг), який відібрався за світову першість за не зовсім об’єктивними критеріями, теж на старті поступився 3:5 вірменину Вазґену Теваняну. Семен Радулов (до 70 кг) програв у кваліфікації Алі-Паші Умарпашаєву, який представляє Болгарію – 2:5.

Тож вийшло, що крім Хоцянівського і Сагалюка, перемоги в окремо взятих сутичках є ще тільки в одного українського борця. Василь Михайлов (до 74 кг) спершу здобув дострокову перемогу 12:1 над китайцем Їн Луо, потім здолав 10:4 вірменина Варужана Каджояна, але в чвертьфіналі поступився 0:4 французові Зелімхану Хаджієву.

Зауважимо, що завтра в боротьбу вступить ще один титулований український борець, срібний призер Олімпіади-2012 Валерій Андрійцев, який бореться у вазі до 97 кг.