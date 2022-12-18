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Збірна Англії визначилася з тренером, який протистоятиме Україні у відборі на Євро-2024

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Збірна Англії визначилася з тренером, який протистоятиме Україні у відборі на Євро-2024
Саутгейт залишився головним тренером збірної Англії
фото з відкритих джерел

Штаб «Трьох Левів» збережеться до Євро-2024

Головний тренер збірної Англії Ґарет Саутґейт продовжить роботу з командою після вильоту з чемпіонату світу-2022. Про це оголосили в англійській Футбольній асоціації.

Саутгейт і його асистент Стів Голланд працюватимуть з командою у кваліфікації Євро-2024, де Англія гратиме в одній групі з Україною, Італією, Північною Македонією та Мальтою.

Саутґейт очолив команду «Трьох Левів» у вересні 2016 року, після чого виходив зі збірною до півфіналу ЧС-2018 та фіналу Євро-2020. У вирішальному матчі континентальної першості англійці лише в серії пенальті поступилися титулом збірній Італії.

Мундіаль у Катарі відтак став третім великим міжнародним для Саутґейта на чолі головної команди країни. Англія посіла перше місце в групі, після чого на старті плей-оф розгромила збірну Сенегалу (3:0).

Зупинити ходу англійців у чвертьфіналі вдалося чинним чемпіонам світу з Франції. Видовищна зустріч закінчилася з рахунком 1:2, а капітан Англії Гаррі Кейн не реалізував один з двох своїх пенальті впродовж гри.

Після вильоту з турніру майбутнє Саутґейта на чолі збірної опинилося під питанням. Проте в англійській ФА визначили, що той має продовжувати працювати з командою ще щонайменше два роки.

Нагадаємо, Хорватія здолала Марокко 2:1 в матчі за третє місце катарського чемпіонату світу-2022.

Теги: Хорватія Англія Марокко тренер

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