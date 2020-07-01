Олімпійська чемпіонка Підгрушна зупинилася на несподіваній кандидатурі особистого тренера



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Олена Підгрушна підійшла до підготовки у всеозброєнні Фото - Instagram Олени Підгрушної

Олена вирішила працювати з українським фахівцем

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна приступила до підготовки до нового сезону. Після короткого тижневого збору в Чернігові у кінці травня олімпійська чемпіонка провела повноцінний збір у Сянках, на базі «Західного реабілітаційно-спортивного центру».

Незважаючи на те, що там же проводили підготовку основна і резервна команди України, тренування Олени курирував досвідчений український наставник Олександр Кравченко. Саме під його керівництвом спортсменка проведе всю передсезонну підготовку.

Відзначимо, що раніше президент Федерації біатлону Володимир Бринзак заявляв, що Підгрушна і Джима висловили бажання тренуватися зі словенським наставником Урошем Велепцем. Однак в силу різних обставин, а найперше через неможливість проведення повноцінної підготовки за кордоном в умовах карантину, було прийнято рішення, що Олена буде готуватися з Кравченком.

Це рішення узгоджене з Федерацією біатлону, а також головним тренером збірної Юраєм Санітрою. Наступний збір української команди запланований також у Сянках, тут же буде тренуватися і Підгрушна.

Натомість Юлія Джима підготовку до сезону проведе саме з Велепцем і словенською збірною. Спортсменка зараз тренується в Києві самостійно, і чекає нагоди, коли можна буде безперешкодно виїхати на закордонний збір.