Відомий англійський футболіст Джон Террі переходить у російський клуб
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Екс-гравець «Челсі» прийняв пропозицію московського «Спартака»
Колишній захисник збірної Англії та лондонського «Челсі» Джон Террі, який є вільним агентом, проходить медогляд у Римі.
А перейти футболіст повинен у московський «Спартак», стверджує журналіст Sky Sport Анджело Манджіанте.
37-річний гравець готовий підписати з російським клубом однорічний контракт.
John #Terry is doing right now medicals in Rome, #VillaStuart Medical Center, and he is ready to sign one year contract for #SpartakMoskow @SkySport #Chelsea #CFC #tranfers— Angelo Mangiante (@angelomangiante) 8 вересня 2018 р.
Водночас, ще один італійський журналіст, Джанлука Ді Марціо, стверджує, що медичний огляд, який пройшов Террі, виявився успішним.
#Calciomercato #SpartakMosca, visite mediche ok per #Terry: in giornata la firma https://t.co/hCd2JyPf2n— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 8 вересня 2018 р.
Останнім клубом гравця була «Астон Вілла», за яку він виступав з липня 2017 року до травня нинішнього.