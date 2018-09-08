Відомий англійський футболіст Джон Террі переходить у російський клуб



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Джон Террі

Екс-гравець «Челсі» прийняв пропозицію московського «Спартака»

Колишній захисник збірної Англії та лондонського «Челсі» Джон Террі, який є вільним агентом, проходить медогляд у Римі.

А перейти футболіст повинен у московський «Спартак», стверджує журналіст Sky Sport Анджело Манджіанте.

37-річний гравець готовий підписати з російським клубом однорічний контракт.

Водночас, ще один італійський журналіст, Джанлука Ді Марціо, стверджує, що медичний огляд, який пройшов Террі, виявився успішним.

Останнім клубом гравця була «Астон Вілла», за яку він виступав з липня 2017 року до травня нинішнього.