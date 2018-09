Відомий англійський футболіст Джон Террі переходить у російський клуб

Екс-гравець «Челсі» прийняв пропозицію московського «Спартака»

Колишній захисник збірної Англії та лондонського «Челсі» Джон Террі, який є вільним агентом, проходить медогляд у Римі.

А перейти футболіст повинен у московський «Спартак», стверджує журналіст Sky Sport Анджело Манджіанте.

37-річний гравець готовий підписати з російським клубом однорічний контракт.

John #Terry is doing right now medicals in Rome, #VillaStuart Medical Center, and he is ready to sign one year contract for #SpartakMoskow @SkySport #Chelsea #CFC #tranfers