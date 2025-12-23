Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер

Анатолій Бондарчук був тренером чинного олімпійського чемпіона Ітана Кацберга

На 85 році життя в канадському Камлупсі пішов з життя Бондарчук Анатолій Павлович, який був світовою легендою легкоатлетичних метань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Анатолій Павлович був чемпіоном Європи (1969 рік), бронзовим призером чемпіонату Європи (1971 рік), олімпійським чемпіоном (1972 рік), бронзовим призером Олімпіади (1976 рік), дворазовим рекордсменом світу в метанні молота, заслуженим тренером СРСР та доктором педагогічних наук.

Бондарчук підготував дворазового олімпійського чемпіона з метання молота Юрія Сєдиха, призера Олімпійських ігор і світу Юрія Тамма, чемпіона Олімпіади-2024 та чемпіона світу (2023 та 2025 роки) Ітана Кацберга.

