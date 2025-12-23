Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер
Анатолій Павлович був переможцем Оліміпади-1972

Анатолій Бондарчук був тренером чинного олімпійського чемпіона Ітана Кацберга

На 85 році життя в канадському Камлупсі пішов з життя Бондарчук Анатолій Павлович, який був світовою легендою легкоатлетичних метань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Анатолій Павлович був чемпіоном Європи (1969 рік), бронзовим призером чемпіонату Європи (1971 рік), олімпійським чемпіоном (1972 рік), бронзовим призером Олімпіади (1976 рік), дворазовим рекордсменом світу в метанні молота, заслуженим тренером СРСР та доктором педагогічних наук.

Бондарчук підготував дворазового олімпійського чемпіона з метання молота Юрія Сєдиха, призера Олімпійських ігор і світу Юрія Тамма, чемпіона Олімпіади-2024 та чемпіона світу (2023 та 2025 роки) Ітана Кацберга.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: легка атлетика метання молота смерть спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народний артист України Степан Гіга помер 12 грудня
Зібров, Пивоваров, Федишин... Колеги згадують Степана Гігу
13 грудня, 07:48
Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
12 грудня, 14:59
У грудневому турі новоствореного турніру IIHF Україна проводить три зустрічі з Румунією з 11 по 13 грудня
Збірна України з хокею перемогла Румунії у Європейському кубку націй
12 грудня, 13:45
Уряд Канарських островів попередив людей остерігатися хвиль
На іспанському курорті туристів змила гігантська хвиля: є загиблі та поранені
9 грудня, 08:32
Лискун стверджувала, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра
Чемпіонка-зрадниця Лискун опублікувала фото з Москви
8 грудня, 09:44
Окіпнюк минулого сезону мав шанс здобути особисту медаль на чемпіонаті світу, де він у підсумку став п'ятим
Окіпнюк здобув золото на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики
6 грудня, 20:51
Голболістів паралімпійської збірної Росії усунули зі складу національної команди
У РФ чиновники забрали у паралімпійців приміщення і створили там салон інтимного масажу
5 грудня, 10:59
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
30 листопада, 01:21
Міжнародний паралімпійський комітет дав відповідь на запит «Главкома»
Що робитиме МПК, якщо на його змаганнях поліція затримуватиме окупантів з РФ? Відповідь організації
28 листопада, 15:45

Новини

Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер
Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі
Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі
Дев'ятирічна протезована гімнастка Паскаль виборола бронзу на Rizadinova Cup 2025
Дев'ятирічна протезована гімнастка Паскаль виборола бронзу на Rizadinova Cup 2025
GGBET – переможець SBC Ukraine Awards 2025
GGBET – переможець SBC Ukraine Awards 2025
МОК відмовився коментувати скандальну заяву російського функціонера про обіцянку Ковентрі
МОК відмовився коментувати скандальну заяву російського функціонера про обіцянку Ковентрі

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Сьогодні, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua