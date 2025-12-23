Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Легіонери збірної України чергові матчі за свої клуби

У 15-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Трубіна та Судакова обіграла в Лісабоні «Фамалікан»

Минулого ігрового вік-енду на поле у складах своїх клубів виходило десятеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував на листопадові матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 20 грудня, в межах 17-го туру англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (повний матч) переграв на виїзді «Вулвергемптон» (2:0), а «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч, жовта картка) поступився на своєму полі «Арсеналу» (0:1).

У 15-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 86-й хвилині) удома розійшовся миром із «Кіфісією» (1:1).

У виїзній грі 1/32 фіналу Кубку Франції «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) розгромив «Фонтене», що представляє п’ятий місцевий дивізіон (4:0).

У неділю, 21 грудня, в 17-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) та Владислава Ваната (повний матч) у рідних стінах поступилася «Атлетіко» (0:3).

У 16-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 67-й хвилині) у рідній Генуї програв «Аталанті» (0:1).

У понеділок, 22 грудня, в 17-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч) поступився на чужому полі «Генчлербірлігі» (3:4).

Зрештою, у 15-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 81-й хвилині) обіграла в Лісабоні «Фамалікан» (1:0).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3