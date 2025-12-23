Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Легіонери збірної України чергові матчі за свої клуби

У 15-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Трубіна та Судакова обіграла в Лісабоні «Фамалікан»

Минулого ігрового вік-енду на поле у складах своїх клубів виходило десятеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував на листопадові матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 20 грудня, в межах 17-го туру англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (повний матч) переграв на виїзді «Вулвергемптон» (2:0), а «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч, жовта картка) поступився на своєму полі «Арсеналу» (0:1).

У 15-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 86-й хвилині) удома розійшовся миром із «Кіфісією» (1:1).

У виїзній грі 1/32 фіналу Кубку Франції «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) розгромив «Фонтене», що представляє п’ятий місцевий дивізіон (4:0).

У неділю, 21 грудня, в 17-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) та Владислава Ваната (повний матч) у рідних стінах поступилася «Атлетіко» (0:3).

У 16-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 67-й хвилині) у рідній Генуї програв «Аталанті» (0:1).

У понеділок, 22 грудня, в 17-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч) поступився на чужому полі «Генчлербірлігі» (3:4).

Зрештою, у 15-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 81-й хвилині) обіграла в Лісабоні «Фамалікан» (1:0).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естрадний співак та композитор Степан Гіга помер 12 грудня у Львові
Фанати «Карпат» емоційно заспівали хіт Степана Гіги (відео)
Сьогодні, 14:04
Збірна України посідає 28 місце у рейтингу ФІФА
ФІФА оновила рейтинг: на якому місці закінчує рік збірна України з футболу
Вчора, 16:23
Українські легіонери допомогли своїм клубам здобути перемоги в національних чемпіонатах
Дубль Циганкова та гол Зубкова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
15 грудня, 13:55
Дебютний сезон у новому клубі складається вдало для третього найкращого бомбардира минулого розіграшу Української Прем'єр-Ліги
Гол Судакова у португальському чемпіонаті став найкращим у минулому місяці
12 грудня, 22:33
Кияни зіграють з «Атлетико» у Юнацькій Лізі УЄФА
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
12 грудня, 17:02
Аргентинський футболіст провів три сезони в новій команді, у яку перейшов з ПСЖ
Мессі став найкращим гравцем сезону в американському чемпіонаті
10 грудня, 17:22
У квартеті G наша команда зустрічалася з Іспанією і здобула перемогу з рахунком 6:1
Збірна України із сокки пробилася до плейоф чемпіонату світу
4 грудня, 10:47
Едвардсен не вперше потрапляє у скандал: його пов'язують з групою хуліганських ультрас у Швеції
Ганебний вчинок: шведський футболіст глузував з зовнішності гравця «Штутгарта»
2 грудня, 22:03
Жеребкування чемпіонату світу з футболу відбудеться без представників іранської делегації
Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
28 листопада, 12:24

Новини

Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер
Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі
Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі
Дев'ятирічна протезована гімнастка Паскаль виборола бронзу на Rizadinova Cup 2025
Дев'ятирічна протезована гімнастка Паскаль виборола бронзу на Rizadinova Cup 2025
GGBET – переможець SBC Ukraine Awards 2025
GGBET – переможець SBC Ukraine Awards 2025
МОК відмовився коментувати скандальну заяву російського функціонера про обіцянку Ковентрі
МОК відмовився коментувати скандальну заяву російського функціонера про обіцянку Ковентрі

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Сьогодні, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua