Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі

Наразі причина смерті Баккена не розкривається

Сьогодні світ сколихнула звістка про раптову смерть відомого норвезького біатлоніста Сіверта Гутторма Баккена, якому було лише 27 років. Про це повідомляє «Главком».

Тіло атлета виявили в готельному номері в італійському Лаваце, де він перебував на підготовчому зборі. Наразі точна причина трагедії не встановлена, а правоохоронні органи Італії проводять розслідування у тісній співпраці з норвезькою федерацією. Смерть настала в момент паузи між етапами Кубка світу: лише за день до цього Баккен був офіційно включений до заявки на наступний етап в Обергофі, а за підсумками першого триместру олімпійського сезону він стабільно входив до топ-15, посідаючи 13-ту сходинку в загальному заліку.

Шлях Сіверта був позначений надзвичайною волею до перемоги та стійкістю перед важкими обставинами. Після успішного 2022 року, коли він виграв Малий кришталевий глобус у мас-стартах та здобув дебютну перемогу на етапі в Голменколлені, спортсмен був змушений на тривалий час залишити спорт. Причиною стали серйозні ускладнення на серці, які почалися ще до вакцинації від COVID-19, а потім були ускладнені її наслідками. Попри дворічну паузу, Баккен зумів тріумфально повернутися на трасу в сезоні 2024/25. Він виборов дві золоті нагороди на тогорічному чемпіонаті Європи та повернув собі місце в основній національній збірній.

Останньою гонкою в житті талановитого норвежця став масстарт в Ансі, який відбувся в неділю. Свої співчуття вже висловили президент Міжнародної спілки біатлоністів Олле Далін, а також найкращий біатлоніст в історії цього виду Йоганнес Бьо.

Нагадаємо, що цього року дворазова олімпійська чемпіонка з Німеччини з біатлону Лаура Дальмайєр трагічно загинула внаслідок нещасного випадку під час сходження у горах Пакистану.