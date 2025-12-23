Дев'ятирічна протезована гімнастка Паскаль виборола бронзу на Rizadinova Cup 2025

Олександра продовжує підкорювати нові змагання

Дев’ятирічна українська гімнастка Олександра Паскаль, яка виступає з протезом, здобула бронзову нагороду на всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики Rizadinova Cup 2025. Про це повідомляє «Главком».

Турнір проходив у період з 19 по 21 грудня та об’єднав учасниць із різних областей країни. Про свій спортивний результат Олександра повідомила в соціальній мережі Instagram. Гімнастка продовжує професійну кар’єру, попри складну травму: кілька років тому вона втратила ногу внаслідок артилерійського чи ракетного обстрілу, і тепер виступає на килимі, використовуючи спеціалізований протез.

У процесі підготовки до грудневого турніру спортсменка стикнулася з труднощами, зумовленими регулярними повітряними тривогами. За словами дівчинки, графік тренувань постійно переривався через необхідність перебування в захисних спорудах. Підбиваючи підсумки виступу, Олександра зазначила: «Ми не змогли повноцінно та гарно підготуватися – багато часу провели в бомбосховищі. Але попри все турнір пройшов чудово. Я посіла 3 місце, і для мене це особлива перемога». Вона також висловила вдячність своєму тренерському штабу за професійний супровід та емоційну підтримку в підготовці.

Участь Олександри Паскаль та її бронзовий фініш привернули увагу засновниці турніру – чемпіонки світу та бронзової призерки Олімпійських Ігор-2016 Анни Різатдінової. Організаторка змагань опублікувала фотоматеріали з виступу юної спортсменки, публічно відзначивши її стійкість та здатність конкурувати в загальній групі атлетів. Турнір Rizadinova Cup є щорічним заходом, спрямованим на популяризацію художньої гімнастики в Україні та виявлення перспективних молодих талантів. Попри інклюзивну складову, оцінювання виступів Олександри відбувається за звичайними правилами художньої гімнастики, що робить її виступ дуже конкурентним та ще більш вражаючим.

Нагадаємо, що минулого року Залужний зустрівся з юною гімнасткою, яка втратила ногу через російський обстріл. «Неймовірна зустріч з Послом України у Великій Британії Генералом Залужним», – написала Паскаль в Instagram.