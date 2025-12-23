Найелітніша професійна серія з плавання готується до відновлення у 2026 році

Мажоритарним акціонером турніру є український бізнесмен

Міжнародна плавальна ліга (ISL) готується до масштабного повернення на світову спортивну арену, запланувавши свій перезапуск на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Після вимушеної трирічної перерви через глобальну пандемію та повномасштабне вторгнення організація презентує оновлену концепцію комерційного розвитку. Головна мета проєкту залишається незмінною — трансформація плавання у повноцінний професійний вид спорту з регулярними сезонами та клубною системою. Попередні цикли змагань продемонстрували величезний потенціал формату, залучивши світових зірок першої величини, проте фінансова модель виявилася вразливою до зовнішніх криз. Зокрема, повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на активи головного інвестора ліги Костянтина Григоришина, що призвело до замороження діяльності після 2021 року.

Зараз комісар ліги Бен Аллен зазначає, що ISL робить ставку на диверсифікацію доходів і відмову від моноінвесторської моделі на користь партнерства з медіагігантами. Осінь 2026 року визначена як пріоритетний час для старту, що дозволить використати імпульс перед Олімпіадою-2028 у Лос-Анджелесі. Для молодих українських талантів, які зараз інтегруються в американську систему спорту, це відкриває унікальні професійні горизонти. Такі перспективні плавці, як Нікіта Шеремет, Олександр Желтяков та Ніка Шарафутдінова, котрі наразі навчаються та тренуються в американських коледжах, отримують шанс на перехід із університетського спорту в елітну професійну лігу.

Географія майбутнього сезону охопить сім етапів у Північній Америці, Європі та Азії. Окрему увагу організатори приділили модернізації формату для телебачення: розглядається перехід до динамічного одноденного формату змагань замість дводенного. Найближчим часом ліга проведе серію тестових заходів, щоб відшліфувати технічні нюанси.

