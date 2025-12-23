Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Найелітніша професійна серія з плавання готується до відновлення у 2026 році

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Найелітніша професійна серія з плавання готується до відновлення у 2026 році
У попередніх розіграшах ISL брали участь Владислав Бухов та Андрій Говоров
фото: Mike Lewis/Ola Vista Photography

Мажоритарним акціонером турніру є український бізнесмен

Міжнародна плавальна ліга (ISL) готується до масштабного повернення на світову спортивну арену, запланувавши свій перезапуск на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Після вимушеної трирічної перерви через глобальну пандемію та повномасштабне вторгнення організація презентує оновлену концепцію комерційного розвитку. Головна мета проєкту залишається незмінною — трансформація плавання у повноцінний професійний вид спорту з регулярними сезонами та клубною системою. Попередні цикли змагань продемонстрували величезний потенціал формату, залучивши світових зірок першої величини, проте фінансова модель виявилася вразливою до зовнішніх криз. Зокрема, повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на активи головного інвестора ліги Костянтина Григоришина, що призвело до замороження діяльності після 2021 року.

Зараз комісар ліги Бен Аллен зазначає, що ISL робить ставку на диверсифікацію доходів і відмову від моноінвесторської моделі на користь партнерства з медіагігантами. Осінь 2026 року визначена як пріоритетний час для старту, що дозволить використати імпульс перед Олімпіадою-2028 у Лос-Анджелесі. Для молодих українських талантів, які зараз інтегруються в американську систему спорту, це відкриває унікальні професійні горизонти. Такі перспективні плавці, як Нікіта Шеремет, Олександр Желтяков та Ніка Шарафутдінова, котрі наразі навчаються та тренуються в американських коледжах, отримують шанс на перехід із університетського спорту в елітну професійну лігу. 

Географія майбутнього сезону охопить сім етапів у Північній Америці, Європі та Азії. Окрему увагу організатори приділили модернізації формату для телебачення: розглядається перехід до динамічного одноденного формату змагань замість дводенного. Найближчим часом ліга проведе серію тестових заходів, щоб відшліфувати технічні нюанси. 

Нагадаємо, що шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання. Лохте опублікував фото з надгробком, на якому написано: «На згадку про американське плавання. 1980 – 2025. Вони підняли планку надто високо, але перестали до неї прагнути».

Теги: плавання спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Житомирі відбулася щорічна пивна естафета з плавання
У Житомирі відбулася новорічна пивна естафета з плавання (фото, відео)
Вчора, 16:59
Американець намагався потрапити на Олімпійські Ігри-2021, щоб продовжити свою медальну серію, але в нього це не вийшло
Олімпійський чемпіон Лохте виставив на продаж свої медалі
13 грудня, 15:03
18-річний український плавець (ліворуч) фінішував другим на 50 м вільним стилем
Шеремет з юніорським рекордом світу здобув срібло чемпіонату Європи з плавання
8 грудня, 13:34
Шеремет у стилі Паня Чжаньле провів вражаючий перший етап естафети
П'ять рекордів за день: українська естафета блискуче виступила у перший день ЧЄ
2 грудня, 22:46
Прізвище Олексяк має українське коріння, і вона була однією з шести канадійців, які мали зв'язок з Україною та виступали на Олімпіаді-2024
Олімпійська чемпіонка Олексяк отримала відсторонення від змагань
28 листопада, 19:30
Нагороду у квітні 2022 року Садрєєву особисто вручив помічник президента РФ Ігор Левітін
Росіянин Садрєєв, якого помічник Путіна нагороджував орденом, був визнаний нейтральним атлетом
Сьогодні, 12:38
Фетісову не сподобалося рішення Зеленського
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
19 грудня, 13:52
Бідний: Ми не можемо самовиключитися із міжнародної спортивної адженди
«Будемо перемагати». Міністр Бідний дав роз'яснення щодо участі українців на турнірах з прапорами Росії
17 грудня, 12:47
Мішин брав участь у бойових діях з початку російської агресії проти України
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
16 грудня, 14:04

Новини

Найелітніша професійна серія з плавання готується до відновлення у 2026 році
Найелітніша професійна серія з плавання готується до відновлення у 2026 році
Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер
Наставник чемпіонів. Пішов з життя легендарний український спортсмен і тренер
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі
Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі
Дев'ятирічна протезована гімнастка Паскаль виборола бронзу на Rizadinova Cup 2025
Дев'ятирічна протезована гімнастка Паскаль виборола бронзу на Rizadinova Cup 2025
GGBET – переможець SBC Ukraine Awards 2025
GGBET – переможець SBC Ukraine Awards 2025

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Сьогодні, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua