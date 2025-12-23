GGBET – переможець SBC Ukraine Awards 2025

Головна Спорт Новини
Христина Жиренко
Христина Жиренко
Проєкти українського букмекера відзначені серед найкращих кейсів спортивного маркетингу 2025

20 грудня у Києві відбулася церемонія SBC Ukraine Awards 2025 – щорічне нагородження найкращих у сфері спортивного маркетингу, за підтримки генерального спонсора GGBET. Переможців у 23 номінаціях обрали 103 члени журі – представники спортивної індустрії, маркетингу, медіа, аналітики та корпоративного сектору. Усього на цьогорічну премію було подано 287 заявок, а у заході взяли участь близько 400 гостей, серед яких – низка титулованих зірок спорту.

Бренд GGBET переміг одразу в трьох номінаціях:

Активація року:

  • Match of LeGGends: NAVI x «Динамо» Київ – проєкт на стику футболу та кіберспорту. Цей кейс став прикладом того, як креативна механіка може не просто «розважити», а реально зібрати різні ком’юніті навколо однієї події та створити їхню спільну історію.

Подія року для медіа:

  • «Динамо 3.0» – пресконференція про підписання нового контракту генерального партнерства GGBET і «Динамо» Київ на найближчі три роки – з виразною символікою «трійки»: новий трирічний цикл співпраці та третя зірка клубу.
Міжнародний проєкт року: GGBET – Спонсор бою Усик – Дюбуа ІІ

  • Партнерство, що підсилює міжнародну видимість події, а також популяризує Україну на світовій спортивній арені.
Сергій Міщенко
Сергій Міщенко

Сергій Міщенко, CEO GGBET UA: «Для нас ця увага з боку SBC Ukraine Awards – підтвердження того, що спортивний маркетинг в Україні розвивається через сильні ідеї та системні партнерства. Ми працюємо з найкращими, щоб українські спортивні проєкти були помітними й конкурентними на міжнародному рівні».

Олексій Брага, засновник та CEO Sport&Business Club: «SBC Ukraine Awards – це про стандарти, які формують індустрію спортивного маркетингу в Україні. В рамках премії відзначаються кейси, що поєднують креатив, ефективність і вплив на аудиторію».

Також під час події було записано серію ексклюзивних матеріалів із зірковими гостями церемонії. Більше унікального контенту з події можна переглянути в соцмережах GGBET UA.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
