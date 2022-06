Володимир Кличко розкритикував Роя Джонса за зв’язки з Росією

Український боксер розкритикував легенду боксу Роя Джонса, який відвідував окупований Росією Крим та зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав у своїй промові з нагоди включення українського боксера до Міжнародної зали боксерської слави.

«На жаль, російська агресія в моїй рідній Україні і війна завадили мені особисто розділити з вами цю церемонію. Ця війна змінила не тільки мене, але і весь світ. Дуже щасливий, що можу сьогодні ввечері звернутися до всіх вас. Майже до всіх. Є одна людина, до якої у мене є реальне питання. Одна людина порушила український закон, відправившись на окупований Крим через російську територію. Ця людина – Рой Джонс.

Отже, Рой, на чиєму ти боці – на боці агресора або того, хто захищає своє право жити? Поважаю тебе як бійця, але у мене є сумніви з приводу твоєї моральної орієнтації», – заявив Кличко-молодший.

