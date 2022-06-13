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    Новини

    Володимир Кличко розкритикував Роя Джонса за зв’язки з Росією

    Кличко &ndash; Джонсу: Поважаю тебе як бійця, але у мене є сумніви з приводу твоєї моральної орієнтації - Володимир Кличко розкритикував Роя Джонса за зв’язки з Росією
    Кличко – Джонсу: Поважаю тебе як бійця, але у мене є сумніви з приводу твоєї моральної орієнтації
    фото: Facebook Володимира Кличка

    Український боксер дорікнув легенді боксу Рою Джонсу, який відвідував окупований Росією Крим

    Український боксер розкритикував легенду боксу Роя Джонса, який відвідував окупований Росією Крим та зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав у своїй промові з нагоди включення українського боксера до Міжнародної зали боксерської слави.

    «На жаль, російська агресія в моїй рідній Україні і війна завадили мені особисто розділити з вами цю церемонію. Ця війна змінила не тільки мене, але і весь світ. Дуже щасливий, що можу сьогодні ввечері звернутися до всіх вас. Майже до всіх. Є одна людина, до якої у мене є реальне питання. Одна людина порушила український закон, відправившись на окупований Крим через російську територію. Ця людина – Рой Джонс.

    Отже, Рой, на чиєму ти боці – на боці агресора або того, хто захищає своє право жити? Поважаю тебе як бійця, але у мене є сумніви з приводу твоєї моральної орієнтації», – заявив Кличко-молодший.

    Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі подякував фанатам та офіційним особам за визнання та зазначив, що через війну, яку розпочала РФ в Україні, він не зміг особисто відвідати захід.

    Легендарний мультичемпіон з боксу Рой Джонс зі США, який має громадянство Росії, 12 червня відвідав Міжнародний зал боксерської слави в Канастоті (США), куди він потрапив цього року разом із декількома іншими крутими бійцями.

    53-річний Джонс публічно ніяк не коментував заяву Кличка-молодшого.

    «Ну... Подобається вам це чи ні, але що для тебе задумав Бог, нікому не під силу зупинити», – підписав Рой знімок у своєму Instagram, де він у залі IBHoF вказує на свою «табличку слави».

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    Допис, поширений Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial)

    Як відомо, Володимир Кличко провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги при п'яти поразках. Українець володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO і WBA. Чемпіон XXVI Олімпійських ігор у ваговій категорії понад 91 кг 1996 року, чемпіон світу серед військовослужбовців 1995 року.

    Володимир Кличко також є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі – 23 перемоги. Він побив рекорд, що належав Джо Луїсу і Мухаммеду Алі. У 2017 році Володимир завершив кар'єру після того, як програв британцеві Ентоні Джошуа нокаутом.

    Нагадаємо, у Міжнародній залі боксерської слави відтепер імена вже двох українців.11 червня на церемонії в місті Канастота, США, до видатних чемпіонів додали Володимира Кличка.

    Нещодавно стало відомо, що Кличко після закінчення війни хоче повернутися на ринг.

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    Теги: Володимир Кличко бокс війна Україна Рой Джонс #stoprussia
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    Володимир Кличко розкритикував Роя Джонса за зв’язки з Росією