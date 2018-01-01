Відомий польський гонщик може стати резервним пілотом Williams
- Вчора, 22:27
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Розсилка
У Гроуві відмовились коментувати цю інформацію, але таке запрошення виглядає цілком природним
Цілком можливо, що Роберт Кубіца таки стане пілотом Williams у Формули-1, але лише резервним.
Утім, поляк у такому разі регулярно матиме змогу брати участь у вільних практиках у рамках Гран Прі.
Незабаром у Гроуві мають назвати прізвище гонщика, який у 2018 році стане напарником Ленса Стролла.
І все вказує на те, що ним стане Сергій Сироткін, який таким чином дебютує у Формулі-1.
З одного боку, росіянин показав непогані результати на шинних тестах в Абу-Дабі по завершенні сезону-2017, а з іншого – він приносить із собою багато грошей, що особливо важливо для команди сера Френка Вільямса.
Роберт Кубіца, який був головним конкурентом Сироткіна на місце у Williams, зі свого боку зібрав значно менше спонсорських коштів, і, схоже, зазнав проблем із контролем гуми під час тестів.
За повідомленням французької L'Equipe, Сироткін вже підписав угоду з Williams, натомість Кубіці було запропоновано посаду резервного гонщика.
У Гроуві відмовились коментувати цю інформацію, але таке запрошення виглядає цілком природним – Роберт проводитиме багато часу з командою і подекуди братиме участь у вільних практиках, набуваючи додаткового досвіду.
За умови гарної продуктивності по п’ятницях, поляк зможе переконати якусь команду взяти його до основного складу у 2019 році.
До цього часу резервним пілотом Williams був Пол ді Реста, який замінив Феліпе Массу на минулорічному Гран Прі Угорщини.
Шотландець також деякий час розглядався як кандидат на місце в основі у 2018 році, але зрештою не зміг переконати команду.
Джерело: ua.motorsport.com