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    Відомий польський гонщик може стати резервним пілотом Williams

    У Гроуві відмовились коментувати цю інформацію, але таке запрошення виглядає цілком природним
    Цілком можливо, що Роберт Кубіца таки стане пілотом Williams у Формули-1, але лише резервним. Утім, поляк у такому разі регулярно матиме змогу брати участь у вільних практиках у рамках Гран Прі. Незабаром у Гроуві мають назвати прізвище гонщика, який у 2018 році стане напарником Ленса Стролла. І все вказує на те, що ним стане Сергій Сироткін,
    • Вчора, 22:27
    • Розсилка
    Цілком можливо, що Роберт Кубіца таки стане пілотом Williams у Формули-1
    Цілком можливо, що Роберт Кубіца таки стане пілотом Williams у Формули-1

    У Гроуві відмовились коментувати цю інформацію, але таке запрошення виглядає цілком природним

    Цілком можливо, що Роберт Кубіца таки стане пілотом Williams у Формули-1, але лише резервним.

    Утім, поляк у такому разі регулярно матиме змогу брати участь у вільних практиках у рамках Гран Прі.

    Незабаром у Гроуві мають назвати прізвище гонщика, який у 2018 році стане напарником Ленса Стролла.

    І все вказує на те, що ним стане Сергій Сироткін, який таким чином дебютує у Формулі-1.

    З одного боку, росіянин показав непогані результати на шинних тестах в Абу-Дабі по завершенні сезону-2017, а з іншого – він приносить із собою багато грошей, що особливо важливо для команди сера Френка Вільямса.

    Роберт Кубіца, який був головним конкурентом Сироткіна на місце у Williams, зі свого боку зібрав значно менше спонсорських коштів, і, схоже, зазнав проблем із контролем гуми під час тестів.

    За повідомленням французької L'Equipe, Сироткін вже підписав угоду з Williams, натомість Кубіці було запропоновано посаду резервного гонщика.

    У Гроуві відмовились коментувати цю інформацію, але таке запрошення виглядає цілком природним – Роберт проводитиме багато часу з командою і подекуди братиме участь у вільних практиках, набуваючи додаткового досвіду.

    За умови гарної продуктивності по п’ятницях, поляк зможе переконати якусь команду взяти його до основного складу у 2019 році.

    До цього часу резервним пілотом Williams був Пол ді Реста, який замінив Феліпе Массу на минулорічному Гран Прі Угорщини.

    Шотландець також деякий час розглядався як кандидат на місце в основі у 2018 році, але зрештою не зміг переконати команду.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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