Відомий польський гонщик може стати резервним пілотом Williams

У Гроуві відмовились коментувати цю інформацію, але таке запрошення виглядає цілком природним

Цілком можливо, що Роберт Кубіца таки стане пілотом Williams у Формули-1, але лише резервним. Утім, поляк у такому разі регулярно матиме змогу брати участь у вільних практиках у рамках Гран Прі. Незабаром у Гроуві мають назвати прізвище гонщика, який у 2018 році стане напарником Ленса Стролла. І все вказує на те, що ним стане Сергій Сироткін,



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Цілком можливо, що Роберт Кубіца таки стане пілотом Williams у Формули-1

У Гроуві відмовились коментувати цю інформацію, але таке запрошення виглядає цілком природним

Цілком можливо, що Роберт Кубіца таки стане пілотом Williams у Формули-1, але лише резервним.

Утім, поляк у такому разі регулярно матиме змогу брати участь у вільних практиках у рамках Гран Прі.

Незабаром у Гроуві мають назвати прізвище гонщика, який у 2018 році стане напарником Ленса Стролла.

І все вказує на те, що ним стане Сергій Сироткін, який таким чином дебютує у Формулі-1.

З одного боку, росіянин показав непогані результати на шинних тестах в Абу-Дабі по завершенні сезону-2017, а з іншого – він приносить із собою багато грошей, що особливо важливо для команди сера Френка Вільямса.

Роберт Кубіца, який був головним конкурентом Сироткіна на місце у Williams, зі свого боку зібрав значно менше спонсорських коштів, і, схоже, зазнав проблем із контролем гуми під час тестів.

За повідомленням французької L'Equipe, Сироткін вже підписав угоду з Williams, натомість Кубіці було запропоновано посаду резервного гонщика.

У Гроуві відмовились коментувати цю інформацію, але таке запрошення виглядає цілком природним – Роберт проводитиме багато часу з командою і подекуди братиме участь у вільних практиках, набуваючи додаткового досвіду.

За умови гарної продуктивності по п’ятницях, поляк зможе переконати якусь команду взяти його до основного складу у 2019 році.

До цього часу резервним пілотом Williams був Пол ді Реста, який замінив Феліпе Массу на минулорічному Гран Прі Угорщини.

Шотландець також деякий час розглядався як кандидат на місце в основі у 2018 році, але зрештою не зміг переконати команду.

Джерело: ua.motorsport.com