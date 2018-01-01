Відразу п'ять спортсменок представлять жіночу збірну України у гонці переслідування

Стартові склади завтрашніх гонок Кубка світу та Кубка IBU

У суботу, 6 січня, на вболівальників чекають зразу чотири біатлонних старти. У німецькому Обергофі відбудуться гонки переслідування у жінок і чоловіків в рамках четвертого етапу Кубка світу. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Нагадаємо, спортсмени стартуватимуть згідно результатів спринтерських гонок. До вашої уваги