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    Відразу п'ять спортсменок представлять жіночу збірну України у гонці переслідування

    Стартові склади завтрашніх гонок Кубка світу та Кубка IBU
    У суботу, 6 січня, на вболівальників чекають зразу чотири біатлонних старти. У німецькому Обергофі відбудуться гонки переслідування у жінок і чоловіків в рамках четвертого етапу Кубка світу. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Нагадаємо, спортсмени стартуватимуть згідно результатів спринтерських гонок. До вашої уваги
    • Сьогодні, 20:26
    • Розсилка
    Фото: IBU
    Фото: IBU

    Стартові склади завтрашніх гонок Кубка світу та Кубка IBU

    У суботу, 6 січня, на вболівальників чекають зразу чотири біатлонних старти.

    У німецькому Обергофі відбудуться гонки переслідування у жінок і чоловіків в рамках четвертого етапу Кубка світу.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Нагадаємо, спортсмени стартуватимуть згідно результатів спринтерських гонок.

    До вашої уваги результати жіночої збірної України та чоловічої.

    Жіночу збірну України у гонці представлять п'ять спортсменок:

    22. Віта Семеренко +1:38
    25. Олена Підгрушна +1:45
    32. Анастасія Меркушина +1:53
    42. Юлія Джима +2:09
    58. Ірина Варвинець +2:37

    Чоловічу збірну на Кубку світу представлять чотири представники України:

    10. Дмитро Підручний +0,56
    16. Артем Прима +1:21
    43. Володимир Семаков +2:02
    53. Артем Тищенко +2:17

    А в словацькому Брезно-Осорблі спринтерськими гонками у жінок і чоловіків стартує четвертий етап Кубка IBU.

    Жіноча збірна:

    7. Марія Кручова
    51. Юлія Журавок
    58. Ольга Абрамова
    65. Марія Панфілова
    88. Яна Бондар
    93. Надія Бєлкіна

    Чоловіча:

    21. Віталій Труш
    50. Андрій Доценко
    51. Тарас Лесюк
    78. Максим Івко
    100. Антон Дудченко

    біатлон Кубок світу Збірна України лижний спорт
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