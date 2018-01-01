Відразу п'ять спортсменок представлять жіночу збірну України у гонці переслідування
- Сьогодні, 20:26
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Стартові склади завтрашніх гонок Кубка світу та Кубка IBU
У суботу, 6 січня, на вболівальників чекають зразу чотири біатлонних старти.
У німецькому Обергофі відбудуться гонки переслідування у жінок і чоловіків в рамках четвертого етапу Кубка світу.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Нагадаємо, спортсмени стартуватимуть згідно результатів спринтерських гонок.
До вашої уваги результати жіночої збірної України та чоловічої.
Жіночу збірну України у гонці представлять п'ять спортсменок:
22. Віта Семеренко +1:38
25. Олена Підгрушна +1:45
32. Анастасія Меркушина +1:53
42. Юлія Джима +2:09
58. Ірина Варвинець +2:37
Чоловічу збірну на Кубку світу представлять чотири представники України:
10. Дмитро Підручний +0,56
16. Артем Прима +1:21
43. Володимир Семаков +2:02
53. Артем Тищенко +2:17
А в словацькому Брезно-Осорблі спринтерськими гонками у жінок і чоловіків стартує четвертий етап Кубка IBU.
Жіноча збірна:
7. Марія Кручова
51. Юлія Журавок
58. Ольга Абрамова
65. Марія Панфілова
88. Яна Бондар
93. Надія Бєлкіна
Чоловіча:
21. Віталій Труш
50. Андрій Доценко
51. Тарас Лесюк
78. Максим Івко
100. Антон Дудченко