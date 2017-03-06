Кубок світу з біатлону. Першу гонку у новому році виграла Кузьміна, Семеренко та Підгрушна – у третьому десятку

Невдало для жіночої збірної України склалася спринтерська гонка в Обергофі

Першими на старт Кубку світу з біатлону у новому, 2018-му році вийшли жінки. На етапі в Обергофі у четвер, 4 січня, вони бігли спринтерську гонку на 7,5 км. Як і зазвичай, українські прихильники біатлону розраховували на високі місця, адже на попередніх етапах Юлія Джима стала бронзовою призеркою саме у спринті в Естерсунді, а Віта Семеренко

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Кайса Макаряйнен та Анастасія Кузьміна. Фото ФБУ

Невдало для жіночої збірної України склалася спринтерська гонка в Обергофі

Першими на старт Кубку світу з біатлону у новому, 2018-му році вийшли жінки. На етапі в Обергофі у четвер, 4 січня, вони бігли спринтерську гонку на 7,5 км.

Як і зазвичай, українські прихильники біатлону розраховували на високі місця, адже на попередніх етапах Юлія Джима стала бронзовою призеркою саме у спринті в Естерсунді, а Віта Семеренко фінішувала на третьому місці в Ансі. Також нагадаємо, що раніше Джима стала бронзовою призеркою індивідуальної гонки на етапі у все тій же Швеції, а на етапі у Гохфільцені естафетна жіноча команда була другою.

Першою з українок в Обергофі стартувала Віта Семеренко, яка отримала восьмий номер. Далі у гонку вирушали Валя Семеренко (17-й номер), Анастасія Мершкушина (27-й), Юлія Джима (33-й) та Олена Підгрушна (36-й). І тільки Ірина Варвинець отримала місце у другій половині протоколу.

Враховуючи, що Деніз Геррманн, Дар’я Домрачева та Кайса Макаряйнен починали гонку одними з перших, то було зрозуміло, що саме на них орієнтуватимуться всі інші учасниці в плані швидкості. Але німкеня та білоруска на стрільбі лежачи не закрили по одній мішені, що відкинуло їх за межі першої трійки на той момент.

Натомість, Віта Семеренко впевнено та чисто пройшла першу стрільбу та кинулася за Макаряйнен, яка також була точною. Програвала українка представниці Фінляндії трохи менше дев’яти секунд після виходу зі стадіону. Крім того, у цей момент стало відомо, що не вийшла на старт Валя Семеренко. Очевидно, щось сталося в останній момент, адже напередодні зі здоров’ям у неї було все гаразд.

У той момент, поки лідерство після першої стрільби захопила Жюстін Бреза, а Юлія Джима на розгоні на позначці 1,5 км програвала лідеру майже 15 секунд, на другу стрільбу прийшла Віта. Прийшла не у зовсім вдалий час, адже почалися серйозні пориви вітру. Та ж Домрачева припустилася одного промаху, а Геррманн взагалі трьох. Не вийшло чисто відстрілятися і Семеренко. Щоправда, один промах залишав їй шанси на високе місце на фініші.

Бреза та Катерина Юрлова другий вогневий рубіж пройшли з двома промахами, а Макаряйнен – з одним. Усе йшло до того, що гонку виграє той, кому пощастить потрапити у штиль і закрити всі мішені. Такою щасливицею виявилася Анастасія Кузьміна. Після другої стрільби, попри одне штрафне коло на «лежці», вона випереджала Макаряйнен майже на півхвилини.

Джима стрільбу лежачи пройшла швидко та чисто, але навіть такий факт не дозволяв їй перебувати високо в онлайн-протоколі – лише місце у другому десятку та програш у 23 секунди лідеру. Водночас, Анастасія Меркушина й Олена Підгрушна багато програвали і ходом, плюс додаткові штрафні кола – це все відкинуло їх ледь не на останні позиції після першої стрільби.

Віта Семеренко на останньому колі дуже багато програла ходом. Вона навіть примудрилася відстати від Домрачевої на 30 секунд, незважаючи на те, що у Дар’ї було два промахи. Тому всі надії покладалися на Джиму. Проте і Юлія потрапила у порив вітру, не закривши дві мішені на «стійці»... Враховуючи невисоку швидкість Ірини Варвинець, стало зрозуміло, що ця спринтерська гонка склалася для українок далеко не найкращим чином, і розраховувати на потрапляння у топ-10 не доводилося.

Кузьміна, впевнено пройшовши стрільбу стоячи, кинула всі свої сили на проходження траси. Це вилилося у 35 секунд переваги над Макаряйнен. Було складно повірити, що хтось з тих біатлоністок, які залишалися на трасі, зможуть перевершити результат словачки. Лише Фрациска Гільдебранд спробувала кинути виклик Кузьміній на певний момент. Та промах на другому вогневому рубежі перекреслив її надії. Таким чином, Анастасія виграла другий спринт поспіль.

Підгрушна та Меркушина закрили всі мішені на «стійці», що дозволило їм піднятися у підсумковому протоколі. Олені взагалі не вистачило лише шість секунд, аби наздогнати Віту Семеренко. Щодо Варвинець, то вона вдало пройшла першу стрільбу, але промах на другій відкинув її за межі очкової зони.

А на третє місце п’єдесталу піднялася чешка Вероніка Віткова, яка на фініші на сім секунд випередила Гільдебранд, у якої виявилося менше сил, аніж у головної суперниці за подіум. Бреза стала п’ятою й останньою, кому вдалося не програти Кузьміній більше хвилини.

Віта Семеренко й Олена Підгрушна у підсумку потрапили у топ-25. Анастасія Меркушина фінішувала 32-ою. Юлія Джима не зуміла набрати жодного очка, не потрапивши до заліковою зони – 42-ге місце. Ірина Варвинець зі своєю 58-ою сходинкою отримала право виступити у гонці переслідування.

Трійка призерів. Фото biathlonworld.com

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Обергофі, Німеччина

Жіноча спринтерська гонка, 7,5 км

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) (1+0) – 22:23.7

2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) (0+1) - +35.4

3. Вероніка Віткова (Чехія) (1+0) - +40.1

4. Франциска Гільдербанд (Німеччина) (0+1) - +47.0

5. Жюстін Бреза (Франція) (0+2) - +53.4

...22. Віта Семеренко (Україна) (0+1) - +1:38.0

...25. Олена Підгрушна (Україна) (1+0) - +1:44.5

...32. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0) - +1:52.7

...42. Юлія Джима (Україна) (0+2) - +2:08.7

...58. Ірина Варвинець (Україна) (0+1) - +2:36.5

...Валя Семеренко (Україна) - не стартувала

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