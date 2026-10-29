Виліт літака з росіянами до Стамбула було перенесено, через також було змінено логістику подальшого їхнього вильоту в Дакар

Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у Дакарі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Проміжний рейс із російськими спортсменами (учасниками юнацької Олімпіади) з Москви до Стамбула був затриманий через обмеження у аеропорту Внуково, які були спричинені атакою дронів на столицю країни-агресора. Про це повідомляє «Главком».

Виліт літака з росіянами до Стамбула було перенесено, через також було змінено логістику подальшого їхнього вильоту в Дакар.

Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у Дакарі з 31 жовтня по 13 листопада.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.