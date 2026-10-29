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Виліт російських спортсменів на юнацьку Олімпіаду був затриманий через атаку дронів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Виліт російських спортсменів на юнацьку Олімпіаду був затриманий через атаку дронів
Виліт літака з росіянами до Стамбула було перенесено, через також було змінено логістику подальшого їхнього вильоту в Дакар

Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у Дакарі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Проміжний рейс із російськими спортсменами (учасниками юнацької Олімпіади) з Москви до Стамбула був затриманий через обмеження у аеропорту Внуково, які були спричинені атакою дронів на столицю країни-агресора. Про це повідомляє «Главком».

Виліт літака з росіянами до Стамбула було перенесено, через також було змінено логістику подальшого їхнього вильоту в Дакар.

Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у Дакарі з 31 жовтня по 13 листопада.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Юнацькі Олімпійські ігри спорт дрон росія

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