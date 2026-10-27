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Туск назвав попередню дату переговорів України, США та Росії

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Туск назвав попередню дату переговорів України, США та Росії
Володимир Зеленський і Дональд Туск під час спільної зустрічі
фото: Polskie Radio

Тристороння зустріч в Абу-Дабі може відбутися 4 листопада

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про підготовку нового раунду мирних переговорів. За його словами, президенти та урядовці країн-партнерів узгоджували дипломатичні контакти з Києвом і Вашингтоном. Повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами Туска, підготовка до нового раунду переговорів стала однією з причин телефонної розмови президента Фінляндії Александера Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з російським диктатором Володимиром Путіним 27 жовтня.

Польський прем'єр розповів, що європейські лідери заздалегідь погодили дипломатичний контакт із президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною. Самого Туска також поінформували про підготовку дзвінка.

Після розмови з Путіним Стубб повідомив польському прем'єру, що обидві сторони залишилися на своїх позиціях. Водночас у європейських лідерів з'явився стриманий оптимізм щодо можливого прогресу на майбутніх переговорах.

Попри обережно позитивну оцінку дипломатичного контакту, прем'єр Польщі застеріг від надмірних очікувань.

Туск наголосив, що інтереси та цілі Росії залишаються незмінними, тому європейським лідерам необхідно зберігати пильність під час переговорів із Кремлем.

Він також повідомив, що Стубб і Стере під час розмови з Путіним наголосили: питання безпеки північного та східного флангів НАТО не підлягають торгу.

За словами польського прем'єра, відновлення прямих контактів із Москвою не змінює позиції європейських країн щодо підтримки України та необхідності надійних гарантій безпеки.

Своєю чергою, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере розповів, що телефонна розмова з Путіним тривала близько півтори години, хоча спочатку на неї відводили лише 20 хвилин.

Сторони обговорювали можливості зниження напруженості, зокрема припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас Стере визнав, що між позиціями учасників розмови зберігаються суттєві розбіжності.

Дата 4 листопада наразі залишається попередньою. Остаточного підтвердження проведення тристоронньої зустрічі саме цього дня немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія анонсувала переговори в Абу-Дабі в першій половині листопада. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, однією з головних тем має стати майбутня система безпеки для України та Росії.

Також «Главком» писав про телефонну розмову Стубба та Стере з Путіним. Європейські лідери ініціювали контакт, щоб обговорити завершення війни та безпосередньо донести позицію України перед наступним раундом переговорів.

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Теги: росія Дональд Туск переговори

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