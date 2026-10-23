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Перемир'я в Олешках, повернення воїнів ЗСУ з полону та масована атака дронів на Москву: головне за день 23 жовтня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Перемир'я в Олешках, повернення воїнів ЗСУ з полону та масована атака дронів на Москву: головне за день 23 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 23 жовтня 2026 року

Україна та Росія оголосять перемир'я на Херсонщині заради гуманітарної місії в окупованих Олешках, Україна повернула додому 270 воїнів, які знаходилися у полоні окупантів, уряд змінює правила бронювання а також масована атака дронів на Москву. 

«Главком» склав добірку головних подій за день 23 жовтня.

Україна та РФ домовилися про перемир'я в Олешках

Окуповані Олешки
Окуповані Олешки
фото: 34 ОБрМП

Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

Україна повернула з російського полону 270 захисників, серед них є азовці

Українські воїни повертаються додому
Українські воїни повертаються додому
фото: Володимир Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року.

Уряд змінює правила бронювання: головні нововведення, коли запрацює реформа

За словами Корецького, максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%
За словами Корецького, максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%
фото: Міноборони України

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання працівників. За його словами, головна мета нововведень – запровадити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, а насамперед – для військових, які захищають країну. 

Масована атака дронів на Москву. Терміново евакуйовано три міністерства РФ

Евакуація росіян у Москві
Евакуація росіян у Москві
фото: росЗМІ

У діловому центрі «Москва-Сіті» оголосили евакуацію з будівлі IQ-кварталу, де розташовані російські урядові відомства. Інцидент стався на тлі атаки безпілотників на російську столицю.

Інші важливі новини:

Теги: США росія Україна переговори Олешки війна обмін полоненими

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