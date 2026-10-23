Перемир'я в Олешках, повернення воїнів ЗСУ з полону та масована атака дронів на Москву: головне за день 23 жовтня
Дайджест новин, які сталися вдень 23 жовтня 2026 року
Україна та Росія оголосять перемир'я на Херсонщині заради гуманітарної місії в окупованих Олешках, Україна повернула додому 270 воїнів, які знаходилися у полоні окупантів, уряд змінює правила бронювання а також масована атака дронів на Москву.
«Главком» склав добірку головних подій за день 23 жовтня.
Україна та РФ домовилися про перемир'я в Олешках
Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.
Україна повернула з російського полону 270 захисників, серед них є азовці
У п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року.
Уряд змінює правила бронювання: головні нововведення, коли запрацює реформа
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання працівників. За його словами, головна мета нововведень – запровадити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, а насамперед – для військових, які захищають країну.
Масована атака дронів на Москву. Терміново евакуйовано три міністерства РФ
У діловому центрі «Москва-Сіті» оголосили евакуацію з будівлі IQ-кварталу, де розташовані російські урядові відомства. Інцидент стався на тлі атаки безпілотників на російську столицю.
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