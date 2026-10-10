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Трамп неочікувано похвалив Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп неочікувано похвалив Путіна
«Ми надійний партнер. Світу потрібна нафта. Тому ми дуже раді отримати дизельне пальне», – сказав президент США
фото з відкритих джерел

Президент США позитивно відгукнувся про угоду з Москвою

Президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за домовленість про постачання дизельного пального на американський і світовий ринки. Як інформує «Главком», про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп позитивно відгукнувся про угоду з Москвою, заявивши, що Штати отримають мільйони барелів пального, якого країна потребує зараз.

«Я хочу подякувати президенту Путіну. Росія погодилася надіслати нам мільйони й мільйони барелів нафти, і це дизельне паливо. Саме це нам зараз необхідно», – заявив Трамп.

Під час спілкування з пресою американського президента також запитали про реакцію Володимира Зеленського, який назвав цю домовленість із РФ слабким рішенням.

Спочатку Трамп перепитав, хто саме висловив таку оцінку. Коли йому уточнили, що йдеться про президента України, він коротко відповів: «Окей».

Водночас детально коментувати зауваження Зеленського щодо можливих наслідків угоди для України та перебігу війни очільник Білого дому не став. Натомість він наголосив на потребі в пальному та інтересах американського ринку.

«Ми надійний партнер. Світу потрібна нафта. Тому ми дуже раді отримати дизельне пальне», – сказав президент США.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, за підсумками якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США.

Президент України Володимир Зеленський різко засудив цю домовленість, назвавши послаблення санкцій проти Росії «абсолютно жахливим кроком». За словами українського лідера, рішення Вашингтона стало «подарунком Путіну на день народження», який може забезпечити Кремлю додаткові мільярди доларів для фінансування війни проти України.

Зеленський також заявив, що нинішня ситуація свідчить про слабкість американської позиції щодо Росії.

Водночас Путін після телефонної розмови з Трампом підтвердив готовність Росії постачати нафтопродукти на американський та світові ринки. Очільник Кремля також висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між двома країнами.

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських законодавців.

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Теги: США дизельне пальне Дональд Трамп путін нафтопродукти росія нафта

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